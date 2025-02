Llegan a EEUU los hermanos Tate, acusados de trata de personas en Rumania

BUCAREST, Rumanía (AP) — Los hermanos influencers Andrew y Tristan Tate, que cuentan con millones de seguidores en línea y enfrentan cargos por trata de personas en Rumania, llegaron el jueves a Estados Unidos después de que las autoridades levantaran las restricciones de viaje que obraban en su contra.

Una portavoz de los hermanos, Mateea Petrescu, dijo que los hermanos aterrizaron en Fort Lauderdale, Florida, alrededor del mediodía.

Los Tate —que tienen ciudadanía estadounidense y británica— fueron arrestados a finales de 2022 y acusados formalmente el año pasado de participar en una banda criminal que atraía a mujeres a Rumania, donde eran explotadas sexualmente. Andrew Tate también fue acusado de violación. Ambos niegan las acusaciones.

En diciembre, un tribunal dictaminó que el caso no podía ir a juicio debido a múltiples irregularidades legales y procesales por parte de los fiscales. Sin embargo, el caso permaneció abierto, y también hay otra investigación en curso contra ellos en Rumania.

La agencia de Rumania contra el crimen organizado, conocida como DIICOT, declaró en un comunicado el jueves que los fiscales aprobaron una solicitud para modificar las restricciones de viaje sobre los Tate, pero no indicó quién había hecho la solicitud.

Los hermanos todavía están obligados a presentarse ante las autoridades judiciales cuando sean requeridos.

“Se ha advertido a los acusados que violar deliberadamente estas obligaciones puede hacer que el control judicial sea reemplazado por una medida de privación de libertad más estricta”, se lee en el comunicado.

Después de que los hermanos llegaron a Florida, el fiscal general del estado, James Uthmeier, dijo en una publicación en redes sociales que su oficina llevaría a cabo una “investigación preliminar” sobre ellos.

“Florida tiene tolerancia cero para la trata de personas y la violencia contra las mujeres. Si alguno de estos presuntos delitos activa la jurisdicción de Florida, los haremos responsables”, dijo Uthmeier, designado por el gobernador republicano Ron DeSantis.

En otros hechos ocurridos el jueves, un tribunal falló a favor de una apelación de los Tate para levantar la incautación de múltiples activos, según Petrescu. Entre ellos están seis vehículos de lujo, terrenos y propiedades, y acciones de empresas. Se han reactivado todas las cuentas bancarias previamente congeladas, apuntó.

“Si bien algunos activos permanecen bajo incautación precautoria, este fallo marca un importante paso hacia la justicia”, dijo.

Andrew Tate, de 38 años, ex peleador profesional de kickboxing y autoproclamado misógino que ha acumulado más de 10 millones de seguidores en X, ha afirmado repetidamente que los fiscales de Rumania no tienen pruebas en su contra y que hay una conspiración política para silenciarlo. Él y Tristan Tate, de 36 años, son fervientes partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hace solo unas semanas, Andrew Tate publicó en X: “Los Tate serán libres, Trump es el presidente. Los buenos tiempos han vuelto. Y serán mejores que nunca. Aguanta”.

La partida de los Tate se produjo después de que el ministro rumano de Exteriores, Emil Hurezeanu, dijera este mes que un funcionario del gobierno de Trump expresó interés en el caso de los hermanos en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich. El ministro insistió en que no se aplicó presión para levantar las restricciones sobre los Tate después de que un informe del Financial Times sobre la reunión causara revuelo en Rumania.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Bucarest de que el caso Tate no podía proceder fue un gran revés para la DIICOT, pero no significó que los acusados pudieran quedar en libertad, y el caso no ha sido cerrado.

En agosto pasado, la DIICOT también inició un segundo caso contra los hermanos, donde se investigan acusaciones de trata de personas, tráfico de menores, relaciones sexuales con un menor, influir en declaraciones y lavado de dinero. Ellos también han negado esos cargos.

Tras su arresto en 2022, los hermanos Tate quedaron detenidos durante tres meses antes de ser puestos bajo arresto domiciliario. Más tarde, se les restringió al municipio de Bucarest y al cercano condado de Ilfov, y luego a toda Rumania. Andrew Tate fue puesto de nuevo bajo arresto domiciliario el año pasado en relación con el segundo caso, pero esa medida fue levantada el mes pasado.

Las batallas legales de los Tate no se limitan a Rumania.

Cuatro mujeres británicas que acusaron a Andrew Tate de violencia sexual y abuso físico han presentado una demanda en su contra en Reino Unido después de que el Servicio de Fiscalía de la Corona decidiera no procesarlo.

Las mujeres dijeron el jueves, en una declaración conjunta, que se sienten “incrédulas y retraumatizadas” por la noticia de que se levantaron las restricciones de viaje.

Matthew Jury, abogado de McCue Jury & Partners, que representa a las mujeres, calificó la decisión de levantar la prohibición de viaje como “repugnante y desalentadora”.

En marzo, los hermanos Tate comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones de Bucarest en un caso separado después de que las autoridades del Reino Unido emitieran órdenes de arresto por acusaciones de agresión sexual en un caso que se remonta al período de 2012 a 2015.

El tribunal de apelaciones admitió la solicitud de Reino Unido para extraditar a los Tate, pero solo después de que los procedimientos legales en Rumania hubieran concluido.

A finales del año pasado, un tribunal británico dictaminó que la policía puede incautar más de 2,6 millones de libras (3,3 millones de dólares) para cubrir años de impuestos no pagados por la pareja y congelar algunas de sus cuentas. Andrew Tate lo calificó como un “robo descarado” y dijo que era “un ataque coordinado contra cualquiera que se atreva a desafiar al sistema”.

McGrath informó desde Sighisoara, Rumania. Alexandru informó desde Bucarest, Rumania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.