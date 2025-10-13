Llegan a Egipto los 154 presos palestinos deportados por Israel tras el acuerdo con Hamás

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este lunes de que 154 de los reclusos palestinos liberados a lo largo de la jornada como parte del acuerdo alcanzado entre el grupo armado e Israel han llegado a Egipto.

Así, ha indicado que se ha cumplido con las órdenes de deportación establecidas a pesar de las críticas vertidas por familiares de los afectados, una medida que llega poco después de que los 20 rehenes que quedaban con vida fueran entregados al Ejército de Israel en el marco del pacto, que incluye el canje de los secuestrados --vivos y muertos-- con unos 2000 presos palestinos.

"Hoy, los convoyes han llegado a su destino en un hecho histórico para el pueblo palestino, que ha realizado grandes sacrificios", ha aseverado la oficina en un comunicado en el que ha manifestado que este es "el fruto de una larga lucha".

En este sentido, ha dado las gracias a los presos y a sus familiares y ha alabado "la paciencia y la resistencia del pueblo de Gaza".

"Este acuerdo representa un punto de inflexión en el camino para liberar a los presos y constituye un incentivo", ha recalcado, al tiempo que ha pedido a todos los palestinos "recibirlos como a héroes".