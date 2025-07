Llegan las nominaciones a los Emmy: Severance, The White Lotus y Adolescence destacan

Associated Press (AP) — "Severance" podría separarse de la competencia y alcanzar los niveles más altos de los Premios Emmy cuando se anuncien las nominaciones el martes por la mañana.

El drama distópico de oficina de Apple TV+ logró una convergencia de aclamación y entusiasmo del público por su segunda temporada, que a menudo conduce al tipo de dominio en los Emmy disfrutado en años recientes por "Succession" y "Shogun".

Pero una floración en los Emmy tiende a seguir a "The White Lotus" de HBO donde quiera que vaya, y "The Pitt" de HBO Max podría desafiar por nominaciones y por victorias cuando los trofeos se entreguen en septiembre.

Todos se beneficiarán de la ausencia de "Shogun", que el año pasado lideró todas las nominaciones a los Emmy con 25 y estableció un récord de victorias en una temporada con 18. Su segunda temporada aún está en las primeras etapas de producción y parece que tampoco estará para los Emmy del próximo año.

"Severance" se ha convertido en un programa emblemático para Apple TV+. El servicio de streaming ha obtenido muchas nominaciones a los Emmy por dramas como "The Morning Show" y "Slow Horses", y "Ted Lasso" fue absolutamente dominante en el lado de la comedia.

Pero a Apple le ha faltado el tipo de drama de prestigio que HBO parece producir de manera perenne.

Adam Scott y Britt Lower son prácticamente seguros para las nominaciones de actuación principal, por lo que equivalió a roles duales como las versiones "innie" de trabajo y "outie" de hogar de sus personajes. Tramell Tillman es igualmente probable que reciba un reconocimiento por interpretar a su supervisor cambiante de tono, armado con una piña, y Ben Stiller está destinado a obtener una nominación a la dirección.

"Severance" obtuvo 14 nominaciones por su primera temporada en 2023, pero ganó solo dos, por su música y su secuencia de título.

Las nominaciones se transmitirán en vivo a partir de las 11:30 de la mañana hora del Este en Emmys.com/nominations.

Dos categorías fueron anunciadas temprano en "CBS Mornings". Los nominados para serie de entrevistas son "The Daily Show with Jon Stewart", "Jimmy Kimmel Live" y "The Late Show with Stephen Colbert".

Los nominados para serie de reality de competencia son: "The Amazing Race"; "RuPaul’s Drag Race"; "Survivor"; "Top Chef" y "The Traitors".

Qué más podría obtener nominación al Emmy 2025

La sátira de Hollywood de Apple TV+ "The Studio" podría atraer una serie de nominaciones de comedia por su primera temporada mientras enfrenta a veteranos dominantes de los Emmy como "Hacks" y "The Bear".

El astro y cocreador de "The Studio", Seth Rogen, podría recibir reconocimientos por actuación, escritura y dirección, y las estrellas invitadas del programa, incluyendo a Zoë Kravitz, Martin Scorsese y Ron Howard, también podrían añadir algo de novedad a las nominaciones.

La estrella de "Hacks", Jean Smart, ha ganado mejor actriz principal en una comedia en las tres temporadas anteriores de la serie de HBO Max, y es la favorita para la cuarta. El programa ganó mejor serie de comedia el año pasado también.

"The Bear" estableció un récord de nominaciones de comedia con 23 el año pasado por su aclamada segunda temporada. Este año, su tercera temporada está en los Emmy (aunque su cuarta ya se ha emitido). Recibió una recepción más tibia, dejando su estatus de cara a las nominaciones incierto.

"The White Lotus", el drama de resort cómico oscuro de HBO, presenta a todos los miembros de su gran elenco en categorías de apoyo, que tienden a dominar. Su tercera temporada ambientada en Tailandia incluyó actuaciones muy comentadas de Walton Goggins, Carrie Coon, Parker Posey y Sam Rockwell, entre varios otros.

"The Pitt", el prestigioso procedimiento médico de HBO Max protagonizado por el veterano de "ER" Noah Wyle, había alcanzado el nivel superior de la mayoría de las listas de predicciones de los Emmy para cuando su primera temporada terminó en abril. Wyle, quien fue nominado cinco veces sin ganar por "ER", podría unirse a Scott para hacer de mejor actor en un drama, una carrera de dos hombres. Y los otros doctores y enfermeras del programa, interpretados por actores menos conocidos, podrían recibir nominaciones si el elenco de "The White Lotus" les deja espacio.

El año pasado, la producción británica de Netflix "Baby Reindeer" fue sorprendentemente dominante en las categorías de serie limitada. Este año, no sorprenderá a nadie si el drama criminal británico de Netflix "Adolescence" haga lo mismo en las mismas categorías. Probablemente, fue el programa más aclamado del año. Owen Cooper, de quince años, quien interpreta al joven de 13 años acusado de un asesinato en el centro de la historia, probablemente obtendrá una de varias nominaciones de actuación.

Cómo el streaming ha cambiado la televisión y los Emmy

Todos los programas viven en el mundo fragmentado de la era del streaming, y al igual que los Oscar, sus nominados más aclamados rara vez tienen la gran audiencia que solían tener. Mientras que un promedio impresionante de 10 millones de personas por episodio vio a Wyle en "The Pitt" en algún momento en HBO Max, según Warner Bros. Discovery, hace 30 años un promedio de 30 millones se sentaba la misma noche y lo veía en "ER" en NBC.

Las cadenas de televisión han pasado a ser en gran medida entidades no relevantes para los Emmy, con algunas excepciones brillantes. "Abbott Elementary" de ABC ha atraído anualmente muchas nominaciones de comedia y debería obtener su parte este año. Y la ganadora del Oscar Kathy Bates es una de las favoritas para el Emmy a mejor actriz en una comedia por su papel en "Matlock" de CBS. Sería la primera persona nominada en la categoría de un programa de cadena desde 2019, y la primera en ganarlo desde 2015.

CBS transmitirá la 77ª edición de los Premios Primetime Emmy desde el Teatro Peacock en Los Ángeles el 14 de septiembre. Nate Bargatze está programado para ser el anfitrión.