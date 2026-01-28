Llegaremos a alguna solución con Corea del Sur, dice Trump tras la amenaza arancelaria

Por Trevor Hunnicutt y Jack Kim

WASHINGTON/SEÚL, 28 ene (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos y Corea del Sur encontrarán una solución cuando se le preguntó sobre el lunes de que aumentaría al 25% los aranceles a las importaciones del aliado asiático. "Llegaremos a alguna solución con Corea del Sur", dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca para dar un discurso en Iowa. No dio más detalles.

El principal negociador comercial de Trump, Jamieson Greer, dijo que Estados Unidos había reducido su tasa arancelaria sobre los productos surcoreanos al 15% desde el 25% a cambio de la promesa de Seúl de invertir US$350.000 millones en Estados Unidos, permitir la entrada de más vehículos estadounidenses en Corea del Sur y eliminar algunas barreras no arancelarias.

"Pero, mientras tanto, no han sido capaces de sacar adelante un proyecto de ley para realizar la inversión", dijo Greer en Fox Business Network, que añadió que Seúl tampoco había cumplido sus compromisos en agricultura, industria y servicios digitales.

En una publicación en las redes sociales el lunes, Trump dijo que iba a aumentar los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles y otros productos de Corea del Sur porque su parlamento no había cumplido su parte del acuerdo que había alcanzado con su presidente el año pasado.

La noticia llegó a Seúl, que dijeron que los tomó por sorpresa y los dejó intentando encontrar una respuesta a lo que podría ser un golpe para el país, que depende en gran medida de las exportaciones.

Greer dijo que el déficit comercial de EE. UU. con Corea del Sur se había disparado hasta US$65.000 millones durante el anterior Gobierno de Biden y que eso "no era sostenible y tiene que cambiar".

No se espera que el Parlamento surcoreano se reúna en sesión plenaria hasta febrero para votar los proyectos de ley. Cinco proyectos de ley que promulgarían la inversión estadounidense están pendientes y los miembros del gobernante Partido Demócrata han expresado su esperanza de aprobarlos en febrero.

Estados Unidos también ha expresado su preocupación por que una ley surcoreana aprobada a finales del año pasado que endurece la supervisión de los servicios digitales y un proyecto de ley destinado a regular las plataformas en internet puedan discriminar a las empresas estadounidenses y crearles barreras.

Una fuente cercana a las discusiones internas entre los países ha dicho que Trump puede haber sido impulsado por las recientes acciones reguladoras de Corea contra Coupang

, una empresa que cotiza en EE. UU. que ha dicho que las medidas son injustas y discriminatorias.

El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, dijo que Seúl se puso en contacto con el Departamento de Estado de EE. UU. después de la promesa de Trump de aumentar los aranceles y que no hay relación directa con Coupang o la (propuesta de) ley de plataformas en internet

(Información de Trevor Hunnicutt y Jasper Ward en Washington y Jack Kim en Seúl; redacción de Andrea Shalal; edición de Chris Reese, Franklin Paul y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)