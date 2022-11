¿Llegó la hora de Vinicius Jr en Brasil?

Intocable en el Real Madrid, el extremo Vinicius Jr se perfila como titular de Brasil para el estreno mundialista el jueves ante Serbia. ¿Le llegó la hora de consolidarse en la 'Seleção'?

- ¿Por qué no ha sido fijo? -

El seleccionador brasileño, Tite, es de la idea de llevar con calma a las jóvenes promesas, entre ellas el atacante merengue, que a sus 22 años participa en su primera Copa del Mundo.

"Hay que tener mucho cuidado con los atletas jóvenes, calma con la expectativa exagerada. Ellos oscilan" su rendimiento, dijo a principio de año.

Además, en buena parte del camino hacia Catar, Tite privilegió en las bandas a jugadores de buen pie, como Neymar y Everton Ribeiro, o a centrodelanteros, como Richarlison, "Gabigol" y Gabriel Jesus.

Tras el mazazo en la final de la Copa América-2021, perdida 1-0 ante la Argentina de Lionel Messi, el entrenador giró el timón y el ataque pasó a reforzarse con la llamada sangre nueva: extremos veloces y habilidosos como Vinicius Jr, Raphinha, Antony y Rodrygo.

El cambio de nombres revitalizó a los pentacampeones, grandes favoritos al título en Catar, que desde aquella caída en el Maracaná arrastran una imbatibilidad de 15 juegos: 12 victorias, entre ellas siete seguidas, y tres empates.

Y 'Vini', como quiere ser llamado por cuestiones comerciales, disputó los cuatro amistosos de la 'Canarinha' previos al Mundial, siendo titular en dos de ellos: las victorias 1-0 contra Japón en junio y 3-0 ante Ghana en septiembre.

- Estreno por lo alto -

Vinicius Jr se perfila como titular para el estreno ante la Serbia de Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic en el estadio Lusail (22H00 locales, 19H00 GMT), juego correspondiente al Grupo G, integrado también por Suiza y Camerún.

Aunque Tite, de 61 años, ha ordenado silencio sobre la alineación, una persona que asistió al entrenamiento cerrado del lunes divulgó una fotografía en redes sociales en la que se ve a 'Vini' en el equipo que sería inicialista.

El atacante, según la imagen, estaba en la banda izquierda y el armador Lucas Paquetá, su excompañero en el Flamengo y quien suele ocupar esa posición, jugaba al lado de Casemiro en la primera línea de volantes, en un once muy ofensivo liderado por Neymar y que sería inédito.

"Tanto con Paquetá como con 'Vini' somos ofensivos, la diferencia es que con Paquetá tenemos una forma ofensiva por dentro del campo, con 'Vini' por las bandas y velocidad", explicó Raphinha, quien iría por la derecha.

De empezar jugando, el hombre del Real Madrid sumaría 17 juegos con la casaca amarilla, en los que marcó un gol (en la victoria 4-0 ante Chile en marzo, en el penúltimo juego del clasificatorio sudamericano).

- Los consejos de Ancelotti -

Para explotar al máximo el potencial de Vinicius en el 'scratch', Tite pidió recomendaciones al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"Pedí consejos a Ancelotti sobre lo que podría hacer para que las tácticas que él usa con Vinicius en el Madrid puedan funcionar en la selección. Hablamos de situaciones ofensivas que darían libertad creativa, sobre el uno contra uno", señaló en abril.

El italiano ha sabido exprimir al nacido en Macuco, un pequeño municipio de Rio de Janeiro, especialmente desde la temporada pasada, cuando anotó 21 goles y 16 asistencias en 48 juegos de la liga española y la Champions League, conquistada por los madrileños.

A Catar arribó habiendo jugado todos los partidos de los blancos en el curso actual en esas dos competiciones (20) y con 10 dianas y cuatro habilitaciones.

"No he hecho nada más que darle confianza. No soy un mago. Está con fe y ahora juega más por dentro para buscar el centro del área y rematar", lo elogió 'Carletto' en la recta final de la temporada pasada. "Está aprendiendo poco a poco y lo está haciendo bien".

Raa/psr

AFP