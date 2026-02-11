Llevaba un año y medio con ansiedad, que se volvió depresión, se sincera Araujo

El defensa uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo, rompió su silencio y habló por primera vez de sus problemas mentales que le mantuvieron fuera de los terrenos durante varias semanas, en una entrevista publicada el miércoles por el diario catalán Mundo Deportivo

La situación explotó con la derrota del Barcelona ante el Chelsea (3-0) a finales de noviembre en partido de Champions, en un partido en el que Araujo fue expulsado cuando el marcador era aún de 1-0

Tras las críticas recibidas, el futbolista de 26 años decidió parar para intentar recuperarse con el beneplácito del Barça

"En el momento, con la adrenalina, te vas para afuera. Te sentís triste, pero después, cuando termina el partido, se te cae todo arriba", explicó Araujo al ser preguntado por el momento en el que tomó la decisión de parar

"Ya sentía que no estaba bien, esa es la verdad, pero por inercia uno intenta seguir, y a veces necesitas ayuda. Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así", admitió

- Comprensión y ayuda del club -

El jugador reconoció que ese día, el 25 de noviembre frente al Chelsea, se dio cuenta de que "necesitaba hablar con profesionales y con el club" para que le pudieran ayudar

"Desde el primer momento lo entendieron y desde el club me brindaron todo lo que necesitaba para recuperarme", destacó

El futbolista insistió en que llevaba tiempo sin encontrarse bien: "Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien; no solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal"

"Ese momento fue cuando hice clic y dije: algo está pasando, necesito levantar la mano y pedir ayuda. Yo soy de los que se guarda todo para mí, pero también hay que entender que hay profesionales que te pueden ayudar, dar herramientas para saber cómo manejar ciertas situaciones", subrayó

Ahora, el defensa asegura ver "las cosas desde otro punto de vista" y que ya ha pasado "lo peor". "Hoy me siento una persona totalmente diferente", aseveró

- El daño de las redes sociales -

Araujo también alertó del daño que pueden ocasionar a los futbolistas las redes sociales: "Yo intento abrir el paraguas y taparme, pero cuando tocan a la familia es muy jodido (...) Me acuerdo un día tomando mate con mi mujer. Vi que le cambió el semblante mientras miraba el móvil y se le cayeron lágrimas. Le pregunté qué vio, qué pasó. 'No entiendo la maldad de la gente, están deseando la muerte a nuestras hijas', me dijo"

"Cuando las cosas llegan a esa dimensión, te replanteas muchas cosas, ves qué loca está la sociedad o qué loca está la gente en las redes sociales", agregó

Dos meses después de tomar la decisión de parar, Araujo regresó al equipo titular del Barcelona el pasado 3 de febrero, en la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Albacete

En ese encuentro, el Barcelona se impuso por 2-1, con un gol del defensor uruguayo, que celebró con un abrazo a su técnico, el alemán Hansi Flick

"Me sentí muy a gusto. Creo que hice un lindo partido. También pude ayudar con el gol y me vino muy bien", dijo