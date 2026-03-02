Llevará tiempo alcanzar los objetivos en Irán, dice alto mando de EEUU

Por Phil Stewart, Idrees Ali, Doina Chiacu y Susan Heavey

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - Se necesitará tiempo para alcanzar los objetivos militares estadounidenses en Irán y se esperan más bajas estadounidenses, dijo el lunes el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, mientras continuaban por tercer día consecutivo los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

La guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió el lunes sin que se vislumbre un final. El ejército estadounidense afirmó que las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error tres aviones de combate F-15E estadounidenses durante un ataque iraní

Caine hizo los comentarios un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que los ataques contra Irán podrían continuar durante las próximas cuatro semanas

"No se trata de una operación puntual. Los objetivos militares que se han encomendado al CENTCOM y a la Fuerza Conjunta llevarán tiempo alcanzar y, en algunos casos, supondrán un trabajo difícil y arduo", declaró Caine a los periodistas

Un cuarto miembro del ejército estadounidense murió el lunes a causa de las heridas sufridas en la operación estadounidense contra Irán

Durante la misma rueda de prensa, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que las operaciones militares contra Irán no conducirán a una "guerra sin fin" y que el objetivo es destruir los misiles, la marina y otras infraestructuras de seguridad de Teherán

"Esto no es Irak. Esto no es interminable", afirmó Hegseth

En la mayor apuesta de política exterior de Estados Unidos en décadas, el presidente Donald Trump lanzó el sábado, junto con Israel, una campaña contra un enemigo que había atormentado a Estados Unidos y a sus aliados durante generaciones

A pesar de los ataques estadounidenses e israelíes, los líderes clericales conservadores de Irán no han dado señales de ceder el poder

Expertos militares afirman que el poderío aéreo de Estados Unidos e Israel, sin fuerzas armadas sobre el terreno, podría no ser suficiente para expulsarlos. Mientras tanto, se ha informado de la muerte de decenas de iraníes en los ataques, varios de los cuales alcanzaron objetivos aparentemente civiles

(Reporte de Phil Stewart, Idrees Ali y Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)