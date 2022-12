Llorente: "Es el momento de estar juntos, unidos y cuidarnos el uno al otro"

El centrocampista de la selecci√≥n espa√Īola Marcos Llorente cree que hicieron "un gran partido" este martes ante Marruecos pese a la eliminaci√≥n, pero admiti√≥ el gran trabajo realizado por su rival y que en los penaltis "puede pasar cualquier cosa".

"Al final, los penaltis son lo que tienen, que haces un gran partido, pero no consigues ese gol ni hacer da√Īo al rival, y entonces puede pasar cualquier cosa. En los penaltis ha sido Marruecos superior y se han llevado el partido", indic√≥ Llorente al micr√≥fono de 'TVE'.

El jugador del Atl√©tico de Madrid recalc√≥ que "era muy complicado" hacer da√Īo a su rival. "Estaban muy ordenados atr√°s y solidarios entre ellos. Adem√°s, el c√©sped no acompa√Īaba para las circulaciones r√°pidas y los controles. Ellos han estado muy trabajadores y nos ha costado, hemos tenido ocasiones, pero no hemos logrado el gol", a√Īadi√≥.

"Cada partido es un mundo y no sabes lo que va a pasar. Empezamos bien ante Costa Rica, con Alemania hicimos un gran partido, con Jap√≥n tuvimos diez minutos de despiste y ante Marruecos hemos hecho un gran partido, pero en los penaltis el que est√° mejor se lo acaba llevando", subray√≥ el madrile√Īo.

Finalmente, Marcos Llorente no quiso opinar sobre el futuro en la selección de Sergio Busquets y el seleccionador Luis Enrique Martínez. "No me incumbe, no es el momento de pensar en esto, es el de juntos, unidos y cuidarnos el uno al otro", zanjó.

Europa Press