Lloris confirma a AFP que no llevará brazalete de capitán inclusivo en Catar

El capitán de la selección francesa, Hugo Lloris, confirmó a la AFP que no llevará ningún brazalete a favor de la inclusión durante el Mundial-2022 en Catar, luego de mantener la incertidumbre sobre esta iniciativa, que todavía no tiene respuesta por parte de la FIFA.

Preguntado de nuevo por este tema al margen de una entrevista con la AFP en el centro de entrenamiento de Clairefontaine (cerca de París), el arquero de la vigente campeona del mundo no deseó extenderse.

¿Llevará este brazalete de colores al igual que otros capitanes europeos, como los de Alemania e Inglaterra? "No, no. Respondí (el lunes). Fui bastante claro, no hay más que añadir", dijo.

La víspera, en conferencia de prensa, Lloris dijo que quería "mostrar respeto" al país organizador, blanco de críticas por parte de las ONG por su gestión de los derechos humanos y las minorías. Pero sin afirmar categóricamente que no llevaría este brazalete.

"Cuando acogemos a extranjeros en Francia, a menudo queremos que cumplan nuestras reglas y respeten nuestra cultura. Haré lo mismo cuando vaya a Catar", señaló, en línea con lo que dijo el presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, poco inclinado a la iniciativa.

Sin Lloris, baja, el segundo capitán, Raphaël Varane, llevó en septiembre este colorido brazalete contra Dinamarca. "Para mí es un honor defender ciertos valores por lo que esto no supondrá un problema", afirmó el defensa del Manchester United.

Esta operación conjunta de algunas selecciones europeas todavía no ha recibido la aprobación de la FIFA, que mantiene silencio.

ama-jta/jed/gh/psr

AFP