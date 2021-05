Lluís Cortés: "Quiero que mis jugadoras sean recordadas como un equipo de leyenda"

El entrenador del FC Barcelona, Lluís Cortés, dejó claro que su intención es que sus jugadoras "sean recordadas como un equipo de leyenda" en la previa a la final de la Copa de la Reina, que disputarán ante el Levante este domingo en Butarque a partir de las 20 horas.

En caso de victoria, las culés firmarían un histórico triplete tras conquistar la Liga y la Champions. "El equipo quiere ganar, queremos ser mejores cada día y gracias a eso tendremos más opciones de conseguirlo. No somos conscientes todavía de lo que hemos conseguido con la Champions. No sé si marcaremos una era, pero quiero que este equipo la marque", dijo en la rueda de prensa previa a la final.

"Quiero que mis jugadoras sean recordadas como un equipo de leyenda, pero no sé qué pasará en el futuro y si vendrá otro equipo que gane lo mismo o más", añadió Cortés, que desechó cualquier vitola de favorito pese a la diferencia entre ambos clubes.

"Soy muy poco de carteles y etiquetas. Lo de favorito o no favorito lo dejaría aparcado. Queremos ganar este título, llevamos toda la temporada preparados para partidos como el de este domingo y tenemos muchas ganas de que llegue mañana para luchar y competir. Me siento un privilegiado por poder entrenarlas porque no solo son grandes dentro del campo, también fuera", agregó.

En otras cuestiones, el técnico culé rechazó fiarse del último precedente entre ambos equipos, un 7-1 a favor del Barça en Liga. "No nos podemos fiar del partido de Liga. Fue una de nuestras mejores actuaciones del año y, además, era el primer encuentro de la temporada con público en el Johan Cruyff después de mucho tiempo y eso nos dio mucha energía para imponer un ritmo altísimo".

"El Levante tiene varios modelos de juego, está haciendo una grandísima temporada por méritos propios. Pero nosotras los contemplamos todos y tenemos que ser fieles a nuestra filosofía. Tendremos que intentar imponer un ritmo muy alto. Si lo hacemos, tendremos muchas opciones de ganar", finalizó.

