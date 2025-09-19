Lluís Homar es el emperador Adriano en el Teatro Marquina: "Me encantaría que tuviéramos la platea llena de políticos"

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El actor Lluís Homar da vida al emperador Adriano en un montaje que llega al Teatro Marquina hasta el próximo 12 de octubre. El actor ha deseado que la platea se llene de políticos y que se lleven "alguna cosa". "Estamos hablando de un político humanista, un político con una sensibilidad artística que pide que en todos los lugares haya una biblioteca, el sanatorio del alma. Quiero decir, como dice la última frase que dice Adriano, todo está por hacer. Me encantaría que tuviéramos la platea llena de políticos que se vinieran, que se acercaran y que alguna cosa se pudieran llevar, a ver si algo les modifica. Realmente ya no los políticos, es en general el sentido de la política, de lo que está sucediendo", ha asegurado Homar durante la presentación a medios de comunicación.

Precisamente, el actor se mete en la piel del emperador romano en 'Memorias de Adriano', un espectáculo basado en la célebre novela de Marguerite Yourcenar, que indaga en la vida y las contradicciones del emperador nacido en España.

Tras criticar a la actual clase política, el actor sí ha valorado la posición del Gobierno de España frente a la ofensiva israelí en Gaza, que muestra "rechazo total", para después calificar de "holocausto" la situación. "Lo de Gaza es absolutamente demencial, es un holocausto. Cualquier cosa que se pueda hacer para denunciar, para parar... Aún creo que de alguna forma el posicionamiento del Gobierno es bastante claro, no porque yo defienda al Gobierno, pero que hay una posición por lo menos de rechazo total. El problema es cómo articular esa brutalidad que está ocurriendo a nivel mundial y que eso no ponga juntos. Es como si volviéramos un siglo atrás al nazismo, los campos de concentración... ¿cómo puede ser que pase un siglo y estemos igual?", ha lamentado Homar.

Dirigido por Beatriz Jaén, 'Memorias de Adriano' es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatre Romea, de Barcelona, en el que se reflexiona sobre "la crisis actual de valores políticos y sociales". El montaje da forma teatral a las memorias del emperador reflejadas en esa carta ficticia que Adriano escribe a su sucesor, Marco Aurelio, en la que reflexiona sobre el poder, la mortalidad, el amor, el arte y la filosofía. Con un lenguaje lleno de lirismo y con una admiración hacia su perfil helénico, Yourcenar recrea la figura de un mandatario tan sabio y magnífico como ciego, contradictorio y solo.

Beatriz Jaén ha creado un espacio escénico en donde los ecos de esa soledad resuenan en la actualidad del poder, de la política y de la creación de una imagen pública, un íntimo relato de un hombre en diálogo con la Historia. El elenco del montaje incluye a Clara Mingueza, Álvar Nahuel, Marc Domingo, Xavi Casan y Ricard Boyle.

En 1998 se pudo ver en España una primera adaptación y puesta en escena de la novela, con Jean Launay como adaptador y Maurizio Scaparro como director.