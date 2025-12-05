Lluvias amenazan siembra de maíz y soja en Brasil; clima seco ayudaría al trigo en Argentina: LSEG

( )

SANTIAGO, 5 dic (Reuters) - Fuertes lluvias afectarían zonas agrícolas de Brasil durante los próximos 15 días, lo que podría interrumpir la siembra temprana de maíz y soja, mientras que las condiciones secas en Argentina probablemente favorecerán la cosecha de trigo, dijo el viernes un pronóstico meteorológico de LSEG Research & Insights.

CONTEXTO CLAVE

• Las zonas agrícolas de Brasil recibirán entre 40-130 milímetros por encima de lo normal, mientras que las áreas del extremo sureste enfrentarán hasta 70 mm menos de lo normal durante los próximos 15 días, indicó el reporte de LSEG.

• El pronóstico espera que la región pampeana en Argentina registre entre 10-50 mm menos de lo normal durante el mismo período, aunque la alta humedad del suelo continuará apoyando el desarrollo de maíz y soja.

• Las temperaturas en ambos países serán normales a frescas inicialmente, mientras que en el pronóstico de 11 a 15 días, Argentina registraría 1°C por encima de lo normal. (Por Juana Casas. Editado por Javier López de Lérida)