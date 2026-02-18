Lluvias dispares caerán en núcleo agrícola de Argentina en próximos días

BUENOS AIRES, 18 feb (Reuters) - Lluvias de volúmenes dispares caerán sobre la principal región agrícola de Argentina en los próximos días, dijo el miércoles la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), y añadió que en las provincias del norte del país se reportarán tormentas intensas.

Argentina es un exportador mundial clave de alimentos y su soja y maíz actualmente están en etapas clave de desarrollo de productividad.

Según el reporte semanal agroclimático de la Bolsa de Cereales, la zona agrícola núcleo argentina reportará en los próximos días entre 10 y 75 milímetros de lluvias, mientras que las zonas productoras del norte del país recibirán hasta 150 milímetros de agua.

La semana pasada, la BdeC dijo que, en medio del verano austral, la soja y el maíz 2025/26 necesitan lluvias en el corto plazo para reponer depletados niveles de humedad en los suelos.

La Bolsa estima la producción de soja argentina en 48,5 millones de toneladas y la de maíz en 57 millones de toneladas.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)