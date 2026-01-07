Lluvias en Argentina renovarán niveles de humedad para soja y maíz durante verano austral

BUENOS AIRES, 7 ene (Reuters) - Lluvias abundantes en la mayor parte del área agrícola de Argentina renovarán los niveles de humedad en los próximos días, favoreciendo a la soja y el maíz, que están en etapas de desarrollo clave en medio del verano sudamericano, dijeron el miércoles dos importantes bolsas de comercio de granos del país.

Argentina es un exportador mundial clave de alimentos y, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país reportaría una producción récord de maíz 2025/26 de 61 millones de toneladas y una cosecha de soja 25/26 de 47 millones de toneladas.

"Hay motivos para ser optimistas respecto a las posibles lluvias pronosticadas para mañana (jueves) y el fin de semana en la región central", dijo la BCR en un reporte, señalando que no espera alteraciones en los patrones de lluvias para los próximos meses.

En su reporte agroclimático semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dijo que para el fin de semana o comienzos de la semana próxima "la mayor parte del área agrícola experimentará precipitaciones abundantes a muy abundantes (25 a más de 75 milímetros)".

De producirse, el agua caería en el momento más cálido del año de Argentina, actualmente en verano. Las precipitaciones durante este período son claves para sostener proyecciones de cosecha.

Los agricultores están sembrando los últimos lotes de maíz y soja 2025/26. La cosecha del cereal comienza en marzo y la de la oleaginosa en abril.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)