Lluvias en argentina vuelven a mejorar condiciones para soja y maíz: bolsa cereales

BUENOS AIRES, 5 mar (Reuters) - Las lluvias en la ‌última semana volvieron ‌a ⁠mejorar las condiciones para la soja y el maíz en ​Argentina, ⁠donde ⁠los cultivos atraviesan el verano austral, el ​período de mayor demanda de ‌agua, dijo el jueves ​la Bolsa de Cereales ​de Buenos Aires (BdeC) en su reporte semanal de cultivos.

Argentina es un exportador mundial clave de ambos cultivos, cuyas cosechas la Bolsa ​estima en 48,5 millones y 57 millones ⁠de toneladas, respectivamente.

"El 74% de lo implantado (con soja ‌2025/26) presenta una condición de cultivo Normal/Excelente, mostrando mejoras tras las últimas lluvias", dijo la BdeC en su informe, donde señaló que en el caso del maíz ‌el 87,4% de los lotes sembrados sostiene esa ⁠misma condición.

A su vez, la ‌Bolsa señaló que los ⁠productores han cosechado el 7,2% ⁠del área implantada con maíz. En el caso de la soja, las tareas de recolección habitualmente comienzan a partir ‌de abril.

Argentina ​es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.

(Reporte de ‌Maximilian Heath; Editado por Jorge Otaola)