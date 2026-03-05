Lluvias en Argentina vuelven a mejorar condiciones para soja y maíz: Bolsa Cereales
BUENOS AIRES, 5 mar (Reuters) - Las lluvias en la última semana volvieron a mejorar las condiciones para la soja y el maíz en Argentina, donde los cultivos atraviesan el verano austral, el período de mayor demanda de agua, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) en su reporte semanal de cultivos.
Argentina es un exportador mundial clave de ambos cultivos, cuyas cosechas la Bolsa estima en 48,5 millones y 57 millones de toneladas, respectivamente.
"El 74% de lo implantado (con soja 2025/26) presenta una condición de cultivo Normal/Excelente, mostrando mejoras tras las últimas lluvias", dijo la BdeC en su informe, donde señaló que en el caso del maíz el 87,4% de los lotes sembrados sostiene esa misma condición.
A su vez, la Bolsa señaló que los productores han cosechado el 7,2% del área implantada con maíz. En el caso de la soja, las tareas de recolección habitualmente comienzan a partir de abril.
Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.
(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Jorge Otaola)