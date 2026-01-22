Lluvias en Brasil impulsarán los rendimientos del maíz en regiones clave: LSEG

SANTIAGO, 22 ene (Reuters) - Las lluvias generalizadas previstas para las próximas dos semanas aliviarán la sequedad del suelo y mejorarán las condiciones para la producción de maíz en Brasil, luego de que déficits recientes de precipitaciones estresaran los cultivos en regiones clave, dijo el jueves LSEG

CONTEXTO CLAVE

* Brasil registró déficits de precipitación de 120 a 160 mm en los últimos 30 días, especialmente en Mato Grosso, Goiás y Minas Gerais, según el informe

* Las temperaturas cálidas y el clima seco limitaron las mejoras en los rendimientos del maíz, aunque las condiciones del maíz de primera cosecha se mantienen, en general, en buen estado, añadió LSEG

* Los pronósticos anticipan temperaturas más frescas y lluvias generalizadas por encima del promedio en las regiones centro-oeste y sudeste durante las próximas dos semanas

* Las regiones del sur podrían tener un clima más seco hasta inicios de febrero, lo que no afectará de inmediato la producción de maíz de primera cosecha debido a las lluvias previas

* La humedad del suelo en capas profundas en el centro-oeste, nordeste, sudeste y sur se encuentra en sus niveles más bajos de los últimos cinco años, según el informe

* Las precipitaciones insuficientes en la temporada húmeda incrementan el riesgo de sequía para la producción de maíz de segunda cosecha. (Por Juana Casas, editado por Javier Leira)