Lluvias favorecen cultivos de maíz en este de Paraguay, pero se espera clima seco en próximos días: LSEG

SANTIAGO, 19 de noviembre - Las principales regiones productoras de maíz en el este de Paraguay recibieron lluvias por encima del promedio, asegurando una humedad del suelo adecuada y un crecimiento saludable de los cultivos, pero se proyecta clima seco para las próximas semanas, dijo el miércoles un reporte de LSEG Research & Insights.

CONTEXTO CLAVE

• Las principales regiones productoras de maíz en el este de Paraguay recibieron la semana pasada entre 60 y 90 milímetros de lluvia por encima del promedio, según el reporte de LSEG.

• Los modelos meteorológicos proyectan déficits de precipitación de 50-80 mm durante las próximas dos semanas, con condiciones secas que podrían extenderse hasta marzo.

• Es poco probable que la sequía a corto plazo afecte los rendimientos debido a los altos niveles actuales de humedad del suelo, dijo el reporte.

• Las condiciones secas prolongadas durante el resto de la temporada de crecimiento podrían afectar negativamente la producción de maíz de Paraguay, señaló el informe de LSEG. (Por Juana Casas. Editado por Javier Leira)