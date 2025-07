Lluvias intensas como las de Texas son más frecuentes, pero no se sabe dónde ocurrirán.

No son solo Texas y Carolina del Norte. Las lluvias intensas caen con más frecuencia en muchas áreas de Estados Unidos, aunque el sitio donde ocurren, y si causan inundaciones catastróficas o no, es en gran medida una cuestión de azar, dicen los expertos.

Más de 100 personas murieron en Texas Hill Country durante el fin de semana tras la caída de 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia en solo unas horas. El diluvio fue propiciado por el aire cálido y húmedo que quedó de la tormenta tropical Barry y el huracán Flossie, lo que creó condiciones para tormentas eléctricas repetidas en el mismo lugar, dijo el climatólogo de Texas John Nielsen-Gammon.

El año pasado, el huracán Helene dejó caer más de 76 centímetros (30 pulgadas) de lluvia en el oeste de Carolina del Norte, provocando inundaciones catastróficas que arrasaron carreteras y hogares y provocando la muerte de más de 100 personas solo en ese estado. Esta semana, las inundaciones provocadas por los remanentes de la tormenta tropical Chantal provocaron que decenas de personas tuvieran que ser rescatadas en otras partes de Carolina del Norte. Y esta primavera, las lluvias récord en Kentucky causaron inundaciones severas y mortales.

Aunque es difícil atribuir un solo evento meteorológico al cambio climático, y el terreno montañoso o colinoso empeora las inundaciones, los expertos dicen que el aumento en la temperatura de la atmósfera y los océanos, debido a la quema de combustibles fósiles, hacen que las tormentas catastróficas sean más probables.

Esto se debe a que la atmósfera puede contener un 7% más de agua por cada grado Celsius (1,8 grados Fahrenheit), creando una especie de esponja gigante que absorbe la humedad de cuerpos de agua y vegetación. La humedad luego cae de nuevo a la tierra en aguaceros cada vez más intensos, impredecibles y destructivos.

Kenneth Kunkel, un científico climático de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, expresó: “Simplemente está cargando los dados en favor de las lluvias intensas cuando la situación es adecuada”.

Las tormentas se intensifican

Tras revisar los registros de estaciones meteorológicas de Estados Unidos que datan de 1955, Kunkel encontró que, en los últimos 20 años, la lluvia se ha vuelto más intensa en los dos tercios orientales del país, incluyendo las Grandes Llanuras del sur, donde se encuentra Texas. Las intensidades han permanecido iguales o han disminuido en el oeste y suroeste. En las 700 estaciones que comenzaron a recopilar datos a finales del siglo XIX y principios del XX, la mayor proporción de registros de lluvia de dos días se estableció apenas en los últimos diez años, dijo Kunkel, aunque eso no refleja completamente la mayoría de las estaciones del oeste, que se establecieron más tarde. Nielsen-Gammon señaló que la intensidad general de las lluvias extremas en Texas ha aumentado un 15% en los últimos 40 a 50 años. Aun así, es casi imposible predecir dónde caerá la lluvia más catastrófica en un año determinado, comentó Kunkel. “Este mes fue el turno de Texas Hill Country. El otoño pasado... en el oeste de Carolina del Norte, el turno fue nuestro”, dijo el experto, y agregó que solo porque un área se haya librado en los últimos 20 o 30 años, “no significa que no sean vulnerables... Tuvieron suerte”.

Una “tormenta perfecta” en Texas

Las peores inundaciones y la mayor pérdida de vidas en Texas ocurrieron en el condado de Kerr, en un área conocida como “callejón de inundaciones repentinas” debido a su terreno empinado que canaliza el agua hacia el río Guadalupe, una popular área recreativa. Aunque el condado no recibió la mayor cantidad de precipitación de las tormentas, la “distribución de la lluvia fue uno de los peores patrones posibles” debido a que los aguaceros más intensos se produjeron sobre las cabeceras del brazo sur del río Guadalupe, lo que hizo que el agua se precipitara hacia áreas donde acampaban cientos de personas, incluidos niños, dijo Nielsen-Gammon. Si el epicentro hubiera estado a 16 kilómetros (diez millas) al norte o al sur, la lluvia se habría dividido entre diferentes cuencas fluviales, afirmó. Si hubiera estado más río abajo, las llanuras de inundación más grandes habrían absorbido y ralentizado gran parte del agua. Es probable que los años de sequía también hayan exacerbado las inundaciones. El condado de Kerr, por ejemplo, había padecido una sequía extrema o excepcional durante más de tres años, aparte de un período de cuatro semanas el otoño pasado. Es probable que esto haya compactado el suelo, lo que hizo que el agua escurriera en lugar de empaparse en el suelo, dijo Brad Rippey, meteorólogo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Luego, el aire del Golfo de México, más cálido de lo normal —lo cual es un reflejo del calentamiento global—, sopló hacia el estado con un contenido de agua más alto de lo que habría tenido hace décadas. Todo se sumó en “una tormenta perfecta de eventos” que causó una catástrofe, dijo Rippey. “Hay cosas que tuvieron que unirse para que esto sucediera”. ____ La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.