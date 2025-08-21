Lluvias llegan en momento oportuno para fertilización de trigo en la Argentina: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 21 ago (Reuters) - Las amplias lluvias que cayeron en los últimos días en Argentina llegaron en un momento oportuno para que los productores puedan realizar tareas de fertilización clave para la campaña de trigo 2025/26, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) en su reporte semanal de cultivos.

En los últimos días cayeron entre 50 y 150 milímetros de agua en algunas de las zonas agrícolas más productivas de Argentina, sumándose a precipitaciones anteriores y dejando los adecuados niveles de humedad para la aplicación de fertilizantes.

En Argentina, un exportador mundial clave del cereal, se sembraron 6,7 millones de hectáreas con trigo 2025/26, según la Bolsa.

"El trigo refleja una mejora significativa de humedad disponible en un momento crucial para las labores de refertilización (fundamentalmente en regiones clave en el aporte al volumen de producción)", dijo la entidad en su informe.

La cosecha del trigo comienza en noviembre en Argentina.

Con respecto al maíz 2024/25, la Bolsa reportó que los productores llevan recolectado el 95,9% del área sembrada, con una producción estimada en 49 millones de toneladas.

El miércoles la BdeC difundió su primera estimación para el maíz del ciclo 2025/26, cuya siembra comienza en septiembre. Para la Bolsa el área dedicada al cereal en ese ciclo será de 7,8 millones de hectáreas, un 9,6% más que lo sembrado en la 2024/25. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Jorge Otaola)