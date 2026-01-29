Lluvias mejoran situación de maíz, pero agricultores aguardan más agua en Argentina: Bolsa de Cereales

BUENOS AIRES, 29 ene (Reuters) - Las precipitaciones recientes en el oeste de la principal región agrícola de Argentina mejoraron las condiciones de humedad de los suelos, pero el maíz y la soja necesitarán más lluvias en las próximas semanas para que su potencial rendimiento no caiga, informó el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La entidad estimó para Argentina -el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercero de maíz- un área de soja de 17,6 millones de hectáreas para la temporada 2025/26, frente a los 18,4 millones de la campaña anterior, mientras que para el maíz pronosticó una superficie de 7,8 millones, por encima de los 7,1 millones del ciclo 2024/25.

"Las lluvias registradas en el oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba permitieron mejorar la condición hídrica, con un impacto más relevante sobre los planteos tardíos", destacó la Bolsa de Cereales en su reporte semanal de cultivos.

"En todos los casos, el cereal se encuentra a la espera de nuevos registros de lluvias generalizados sobre el centro y sur para acompañar durante estadios críticos" de desarrollo, añadió.

Importantes áreas de soja también necesitan precipitaciones para que su evolución no se vea afectada, según el reporte.

Hasta el momento, los productores argentinos sembraron el 99,5% de la soja y el 97,2% del maíz.

Si bien la Bolsa de Cereales de Buenos Aires no difundió pronósticos de producción para estos granos, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la cosecha de maíz de Argentina será de 62 millones de toneladas y la de soja de 47 millones en la temporada 2025/26. (Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Jorge Otaola)