Lluvias modestas y dispersas en Brasil, con niveles debajo de lo normal en el centro-oeste del país

12 nov (Reuters) - Una serie de precipitaciones modestas y muy irregulares dominará Brasil en las próximas dos semanas, con acumulados por debajo de lo normal desde el centro-oeste hasta São Paulo y, en contraste, excedentes de lluvia al sur y al norte de esa franja, dijo el miércoles un reporte de LSEG.

El patrón será marcadamente dividido: los núcleos de lluvia se alternarán con áreas secas de mayor extensión, lo que condicionará el avance de labores agrícolas en distintas regiones.

"Los acumulados de lluvia a 15 días estarán entre 25 y 50 mm por debajo de lo normal a lo largo de una franja que va del centro-oeste de Brasil hasta São Paulo, mientras que las áreas al sur y al norte de esa zona se situarán entre 25 y 75 mm por encima de lo habitual", señaló LSEG.

Hacia finales de mes, el informe anticipa que las lluvias tenderán a expandirse en el sur de Brasil, al tiempo que el norte podría mostrar una tendencia más cálida y seca.

La distribución "modesta y dispersa" de las precipitaciones, con chubascos intermitentes y breves, implica que no todas las áreas recibirán alivio uniforme; grandes claros secos pueden persistir entre eventos, especialmente en el corredor más deficitario del centro-oeste hacia el sudeste. (Por Juana Casas Editado por Javier Leira)