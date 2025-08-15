Lluvias monzónicas dejan 23 muertos en 24 horas en Pakistán

Al menos 23 personas murieron, varias quedaron atrapadas y decenas heridas en Pakistán en las últimas 24 horas debido a fuertes lluvias monzónicas que provocaron deslizamientos de tierra, derrumbes de viviendas e inundaciones repentinas, informaron autoridades el viernes.

Según información de los servicios regionales de gestión de desastres, 16 personas fallecieron en varios distritos montañosos de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, mientras que siete personas perdieron la vida en la zona de Cachemira administrada por Pakistán.

Las víctimas murieron "al derrumbarse sus casas" o "cuando sus vehículos quedaron atrapados en deslizamientos de tierra", informó a la AFP una portavoz de los rescatistas.

Este balance eleva a más de 300 el número de víctimas mortales desde el inicio del monzón de verano a finales de junio.

Esta temporada monzónica, que comenzó antes que en años anteriores, ha sido calificada de "inusual" por las autoridades.

El monzón, que aporta entre 70% y 80% de las precipitaciones anuales en el sur de Asia entre junio y septiembre, es vital para la subsistencia de millones de agricultores en la región.