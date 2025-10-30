Lluvias, olas, tormentas y viento activan los avisos en seis provincias

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Precipitaciones, oleaje, tormentas y viento activarán este jueves los avisos en un total de seis provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Baleares tendrá avisos por lluvia y tormentas que en el caso de Mallorca y Menorca son por riesgo importante en el caso de las precipitaciones. En Galicia, Pontevedra y A Coruña están en situación de riesgo por Pontevedra y A Coruña y ésta última también por vientos de hasta 80 kilómetros por hora (km/h).

La AEMET prevé para este jueves que los restos de las bajas presiones que afectaron este miércoles a la Península se desplacen hacia el este, mientras que una circulación atlántica acompañada de un frente entrará por el oeste por la tarde. De este modo, habrá cielos cubiertos de nubes bajas en la mayor parte de la Península, con intervalos en los litorales, y se esperan amplios claros por la tarde, excepto en el oeste, así como con precipitaciones, que serán de débiles a moderadas, en el interior sureste.

Asimismo, se esperan nubes de evolución, acompañadas de chubascos fuertes y tormentas en la costa de Valencia y Alicante por la mañana, así como en Baleares en horas centrales. El frente entrará a últimas horas del día y dejará precipitaciones que serán persistentes, así como rachas muy fuertes, sobre todo en el litoral gallego y se moverá hacia el sur durante las últimas horas.

Mientras, en Canarias se prevén intervalos nubosos con algunas precipitaciones en las medianías de las islas montañosas. Asimismo, habrá posibles brumas y nieblas en Castilla y León y en otras zonas del interior.

En cuanto a las temperaturas máximas, se producirán descensos por el oeste, así como en el interior sureste y litoral sur de Valencia y norte de Alicante, mientras que habrá ascensos en el centro y suroeste de la Península y Pirineos. Respecto a las mínimas, estarán en descenso por el oeste y ascensos en el nordeste. En Canarias se esperan ligeros descensos.

Por otra parte, los vientos serán de componente oeste en casi toda la Península, excepto en las costas del Atlántico, con vientos que serán de componente sur en Galicia y de componente este en el Cantábrico oriental y Cataluña. Asimismo, en el Golfo de Cádiz, Alborán y Palos serán de oeste, de moderados a fuertes.

Además, los vientos en Galicia pueden ser fuertes o muy fuertes a partir de la tarde y moderados o puntualmente fuertes en el resto. También se esperan rachas fuertes o muy fuertes en el litoral gallego y cumbres de la Cordillera Cantábrica. En Canarias, el viento será flojo del norte, con régimen de brisas rolando a componente este a últimas horas.