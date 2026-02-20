Lluvias recientes evitan caída de productividad de soja en Argentina: Bolsa de Cereales

BUENOS AIRES, 20 feb (Reuters) - Las lluvias que se registraron en la última semana en el centro y norte de Argentina llevaron alivio a la soja 2025/26, evitando así recortes en las estimaciones de productividad del cultivo, dijo el viernes la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

"Se han registrado precipitaciones en el centro y norte del área agrícola, con marcada heterogeneidad espacial y eventos de variada intensidad", dijo la BdeC en su reporte semanal de cultivos, haciendo referencia a lluvias ocurridas durante el fin de semana y en los últimos días.

Así, creció a 66% el total de las hectáreas sembradas con soja que poseen condiciones hídricas entre óptimas y adecuadas, 10 puntos porcentuales más que la semana pasada, según la Bolsa. Esto "permite sostener los rindes potenciales en algunos casos y evitar nuevas pérdidas en otros".

La BdeC estima a la producción de soja de Argentina, el principal exportador mundial de aceite y harina del grano, en 48,5 millones de toneladas.

MAÍZ

Con respecto al maíz 2025/26, la Bolsa dijo que las lluvias registradas en los últimos días también favorecen el desarrollo del maíz, aunque la entidad advirtió que zonas productoras del centro y sur de la provincia de Buenos Aires necesitan precipitaciones en el corto plazo.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y para la BdeC la cosecha del cereal será de 57 millones de toneladas.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Jorge Otaola)