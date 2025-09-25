Lluvias recientes favorecen desarrollo del trigo en centro y norte de Argentina

BUENOS AIRES, 25 sep (Reuters) - Las abundantes lluvias registradas en la última semana en Argentina son favorables para el desarrollo del trigo 2025/26 en el centro y norte del país, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) en su reporte semanal de cultivos.

Argentina es un importante exportador mundial de trigo y, de acuerdo a la Bolsa, se sembraron 6,7 millones de hectáreas con trigo en la actual temporada 25/26. En la campaña previa el área sembrada fue de 6,3 millones de hectáreas, que produjeron 18,6 millones de toneladas del cereal, según la BdeC.

"Esta disponibilidad de humedad resulta particularmente favorable sobre todo en el centro y norte del área agrícola, donde las expectativas de rendimiento continúan elevándose por encima de los promedios", señaló el informe.

A su vez, hay excesos hídricos en partes de la provincia de Buenos Aires que podrían interrumpir tareas de fertilización y aplicación de fungicidas, dijo la BdeC. La cosecha del trigo comienza en noviembre en Argentina.

Con respecto al maíz 2025/26, la Bolsa dijo que las tareas de siembra del cereal están completas en un 12,3% de los 7,8 millones de hectáreas que prevé para el cultivo. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)