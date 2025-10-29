Lluvias récord en Vietnam dejan siete muertos e inundan 100.000 viviendas

Las inundaciones provocadas por lluvias récord en el centro de Vietnam esta semana dejaron al menos siete muertos e inundaron más de 100.000 viviendas, informó el miércoles el Ministerio de Medio Ambiente.

Las provincias costeras de Vietnam se vieron azotadas por intensas lluvias desde el domingo, con un récord de hasta 1700 milímetros en 24 horas.

Siete personas murieron y otras cinco permanecen desaparecidas, señala el ministerio en un informe.

Más de 150 deslizamientos de tierra fueron reportados, 2200 hectáreas de cultivos destruidos y un total de 103.525 viviendas inundadas, detalla.

Muchos de los más de 21.000 evacuados comenzaron a regresar a sus hogares el miércoles por la mañana, cuando el agua empezó a bajar en la ciudad costera central de Hue.

Sin embargo se registraron nuevas lluvias al mediodía, lo que obligó a liberar agua de los embalses.

La provincia central de Danang también se encuentra en alerta por posibles nuevas inundaciones en los próximos dos días, ya que los ríos alcanzaron niveles preocupantes, según el ministerio.

