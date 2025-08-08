Lluvias sin precedentes azotan el sur de Japón

La agencia meteorológica japonesa emitió el viernes una alerta de máximo nivel para la región sur de Kagoshima debido a la caída de lluvias sin precedentes, al advertir que "hay vidas en peligro".

El aluvión se produce tras un periodo de calor extremo en muchas partes de Japón, que incluso alcanzó una temperatura récord de 41,8°C.

Kagoshima "está sufriendo lluvias torrenciales como nunca antes se habían experimentado", aseguró un funcionario de la Agencia Meteorológica de Japón en una rueda de prensa.

"Hay vidas en peligro... Les rogamos que se pongan a salvo trasladándose a edificios situados aunque sea ligeramente alejados de arroyos o acantilados", dijo.

El funcionario instó a los residentes a evacuar sin esperar las órdenes de los municipios.

Según la agencia de noticias Kyodo News, en una zona de Kagoshima cayeron -hasta las 19:40 GMT del jueves- más de 490 milímetros de lluvia en 24 horas, lo que supone el mayor aguacero registrado en la zona.

Kirishima, una ciudad de Kagoshima, pidió a los residentes que desalojen sus viviendas tras la alerta meteorológica emitida, la más alta de un sistema de cinco niveles.

Los vuelos domésticos del aeropuerto de la región fueron cancelados.