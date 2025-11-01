Lluvias torrenciales azotan el centro de Vietnam y dejan varias víctimas mortales

Madrid, 1 Nov. 2025 (Europa Press) -

Al menos 24 personas han perdido la vida o se encuentran en paradero desconocido y 34 han resultado heridas tras las fuertes lluvias que han azotado el centro de Vietnam, provocando graves daños en viviendas y carreteras del país asiático.

La provincia de Lam Dong ha sido una de las más afectas con casi 4000 hectáreas inundadas, seguida de las regiones de Da Nang y Hue.

En la provincia de Ha Tinh, unas 1700 viviendas han quedado bajo el agua como consecuencia de las inundaciones provocadas por una ola de frío combinada con fuertes vientos que ha descargado importantes precipitaciones durante el 30 y 31 de octubre, según informan medios vietnamitas.

Las autoridades de Vietnam han tenido que llevar a cabo evacuaciones por todo el territorio y se han realizado operaciones de descarga de embalses por riesgo de desbordamiento.

Al menos 400.000 hogares, en unos 109 municipios, se han quedado sin electricidad y 790 hectáreas de árboles frutales han quedado destruidas. Además, alrededor de 17.000 cabezas de ganado han muerto o han sido arrastradas por el agua.

Las clases han sido suspendidas en 50 centros educativos, afectado a más de 36.000 alumnos, y también se están realizando tareas de emergencia para restaurar el tráfico en carreteras que han quedado anegadas por los escombros.

El viceprimer ministro Mai Van Chinh ha visitado la ciudad imperial de Hue para supervisar los trabajos de los servicios de emergencias, a quienes ha pedido intensificar los esfuerzos para salvaguardar el complejo monumental allí ubicado.

Las autoridades han pedido precaución a la población y que se mantengan atentos a las advertencias gubernamentales. Los pronósticos indican que la situación meteorológica podría continuar en situación de riesgo hasta el 2 de noviembre.