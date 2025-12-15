Lluvias torrenciales e inundaciones repentinas dejan 37 muertos en la ciudad marroquí de Safi

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Al menos 37 personas murieron a causa de las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la ciudad costera de Safi, en Marruecos, informó el lunes el Ministerio del Interior.

Las autoridades marroquíes indicaron que las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas durante la noche causaron daños en alrededor de 70 hogares y negocios y arrastraron 10 vehículos. El Ministerio del Interior reportó que 14 personas fueron hospitalizadas.

Medios locales publicaron que las escuelas anunciaron tres días de suspensiones de clases. Las lluvias también causaron inundaciones y daños en otras partes de Marruecos, incluyendo la ciudad norteña de Tetuán y la localidad montañosa de Tinghir.

Safi, una ciudad en la costa atlántica de Marruecos a más de 320 kilómetros (200 millas) de la capital, Rabat, es un importante centro para las industrias pesquera y minera críticas del país. Ambas emplean a miles de personas para capturar, extraer y procesar los productos para la exportación. La ciudad, con una población de más de 300.000 habitantes, alberga una importante planta de procesamiento de fosfatos.

Videos compartidos en redes sociales mostraron autos varados y parcialmente sumergidos cuando las aguas de la inundación avanzaban por las calles de Safi.

El cambio climático ha hecho que los patrones climáticos sean más impredecibles en Marruecos. El norte de África ha sido azotado por varios años de sequía, endureciendo los suelos y haciendo que montañas, desiertos y llanuras sean más susceptibles a las inundaciones. El año pasado, las inundaciones en áreas montañosas y desérticas normalmente áridas causaron la muerte de casi dos docenas de personas en Marruecos y Argelia.

Las inundaciones de esta semana ocurrieron después que 22 personas murieran en el colapso de dos edificios en la ciudad marroquí de Fez. Marruecos ha invertido en iniciativas de gestión de riesgos de desastres, aunque los gobiernos locales a menudo no hacen cumplir los códigos de construcción y los sistemas de drenaje pueden ser deficientes en algunas ciudades. Las inequidades en infraestructura fueron un foco de las protestas lideradas por jóvenes que recorrieron el país a principios de este año.

El periodista de The Associated Press Sam Metz contribuyó a este despacho desde Rabat, Marruecos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.