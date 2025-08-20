Lluvias torrenciales en Bombay: al menos 21 muertos
Muchas zonas de la ciudad permanecen inundadas con el agua hasta la cintura, y videos muestran a residentes nadando en las calles inundadas mientras los desechos se derraman de las alcantarillas obstruidas.
El martes socorristas rescataron a casi 600 personas varadas en un monorraíl abarrotado que se detuvo a mitad de camino. Al menos 23 de ellas requirieron tratamiento por síntomas de asfixia, informaron las autoridades municipales.
La mayoría de las escuelas y universidades permanecen cerradas. Unas 350 personas han sido evacuadas de las zonas bajas de la ciudad y trasladadas a refugios temporales.
El Departamento Meteorológico de la India ha emitido una alerta roja para la ciudad y los distritos circundantes, pronosticando fuertes lluvias para este miércoles, seguidas de una mejora más adelante en la semana. (ANSA).
