Lluvias torrenciales en españa, cuatro meses después de las mortales inundaciones de valencia

MADRID, 6 mar (Reuters) - Las lluvias torrenciales provocaron el jueves inundaciones que arrastraron coches, mientras las autoridades locales evacuaban escuelas y cerraban carreteras en el este de España, cuatro meses después de las mortales inundaciones repentinas en Valencia que causaron la muerte de más de 220 personas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió alertas naranjas para algunas zonas de las regiones de Murcia, Valencia y Cataluña, en la costa mediterránea del país.

Los españoles siguen nerviosos tras las fuertes lluvias del año pasado, que sorprendieron a las autoridades y provocaron el desastre natural más mortífero del país en décadas. Muchos culpan a las autoridades locales y nacionales de advertir a la población del peligro demasiado tarde. Las imágenes emitidas por una cadena de televisión local mostraban un coche arrastrado por el río Lorca, en Murcia. Una mujer tuvo que ser rescatada del coche por los bomberos locales, según La 7 televisión. Otro hombre tuvo que ser rescatado de su huerto con un tractor, según La Sexta. Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, en el sureste de España, dijo que no había habido víctimas el jueves, aunque una persona murió al ser arrastrada por un barranco inundado a principios de semana. "No había nada que indicara que iba a llover como está lloviendo", dijo López Miras en La Sexta. "Cada día los barrancos acumulan más agua y hay más calles inundadas. El agua no para y las alertas de la Aemet no habían previsto que esto fuera tan prolongado."

La Aemet dijo que en algunas zonas habían caído 120 mm en 12 horas y que algunas estaciones meteorológicas habían experimentado más lluvia en marzo de lo que normalmente se esperaría en toda la estación primaveral. Un nuevo frente meteorológico procedente del oeste hará que las lluvias continúen en todo el país hasta el fin de semana. (Reportaje de Charlie Devereux; Edición de Toby Chopra, Editado en español por Juana Casas)