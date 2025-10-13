Lluvias torrenciales en México dejan más de 60 muertos y decenas de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO, 13 oct (Reuters) - Las torrenciales lluvias que azotaron a México la semana pasada han dejado 64 personas fallecidas y más de 60 desaparecidas, informó el lunes el Gobierno, que anunció que está desplegando ayuda y maquinaria para atender los extensos daños.

En el reporte del domingo las autoridades habían cifrado los decesos en 44, por las fuertes precipitaciones ocurridas entre el 6 y 9 de octubre y que provocaron inundaciones, deslaves y dejaron a miles de personas sin hogar en los estados Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó vía remota durante la conferencia de prensa de la mandataria Claudia Sheinbaum que en el oriental estado Veracruz se reportan 29 fallecidos y 18 desaparecidos y en el central Hidalgo 21 fallecidos y 43 desaparecidos, siendo de los más afectados. (Reporte de Ana Isabel Martínez Editado por Javier López de Lérida)