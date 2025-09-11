Lluvias torrenciales inundan calles y paralizan el tráfico aéreo y ferroviario en Tokio

TOKIO (AP) — Fuertes lluvias inundaron el jueves algunas calles y detuvieron el tráfico ferroviario y aéreo en Tokio, y se esperaban más tormentas.

Según la Asociación Meteorológica de Japón, cayeron 12 centímetros (4,7 pulgadas) de lluvia en solo una hora en la capital.

El control del tráfico aéreo y otros servicios en tierra en el Aeropuerto de Haneda fueron suspendidos debido a los rayos, impidiendo que los aviones despegaran.

Las operaciones ferroviarias también fueron suspendidas, incluyendo el tren bala y otras líneas en la región.

En todo Tokio, la tormenta inundó calles y algunos usuarios de redes sociales dijeron haber visto granizo. Según la Compañía de Electricidad de Tokio, más de 7000 hogares en Tokio están sin electricidad.

Las autoridades advirtieron sobre más tormentas eléctricas durante la noche y exhortaron a los residentes a permanecer en interiores, evitar viajes innecesarios y estar atentos a los reportes meteorológicos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.