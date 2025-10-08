Lluvias torrenciales provocan inundaciones mortales en el norte de Vietnam

HANÓI, Vietnam (AP) — Las lluvias torrenciales tras el paso del tifón Matmo provocaron inundaciones generalizadas en el norte de Vietnam. Al menos tres personas murieron y miles de hogares sufrieron daños.

Aunque el tifón no golpeó directamente a Vietnam, llevó fuertes lluvias el martes que desbordaron ríos, inundaron calles, sumergieron casas y causaron numerosos aludes de tierra en la región, que ya había enfrentado otros cuatro tifones y tormentas tropicales desde septiembre.

Más de 4800 hogares habían sufrido daños hasta el martes, según los medios estatales vietnamitas.

Las autoridades reportaron tres muertos debido a deslizamientos de tierra en las provincias de Cao Bang y Thanh Hoa, y otras cuatro personas estaban desaparecidas tras ser arrastradas por las crecidas en Thai Nguyen y Thanh Hoa.

En la gravemente afectada Thai Nguyen, al norte de la capital Hanói, el desbordado río Cau inundó varias comunidades. Los vecinos dijeron que las aguas irrumpieron tan deprisa que no pudieron mover los muebles. Algunos vecindarios quedaron aislados y las autoridades desplegaron botes de rescate para entregar ayuda.

Las fuertes lluvias cesaron el miércoles, pero las alertas permanecían para las áreas bajas donde se esperaba que las inundaciones durasen hasta el fin de semana. El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, aprobó un paquete de ayuda de emergencia por valor de 140.000 millones de dongs (US$5,3 millones) para ayudar a las provincias del norte afectadas por las inundaciones, según los medios estatales.

Vietnam registra entre 10 y 13 ciclones tropicales al año, pero la frecuencia de tifones intensos y consecutivos está aumentando, lo que sugiere un cambio impulsado por el cambio climático, afirmó Benjamin Horton, decano de la Escuela de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong.

Desde agosto, Vietnam ha sido azotado por tormentas como Kajiki, Ragasa y Bualoi.

El calentamiento global está haciendo que las tormentas tropicales sean más fuertes y húmedas, según los expertos, ya que los océanos más cálidos proporcionan más combustible a las tormentas, impulsando vientos más intensos, lluvias más fuertes y cambiando los patrones de precipitación en toda Asia Oriental.

