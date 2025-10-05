LA NACION

Lluvias torrenciales y corrimientos de tierra dejan al menos 25 muertos en Nepal durante el fin de semana

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 25 personas han muerto este fin de semana en el este de Nepal como consecuencia de las lluvias torrenciales y los consiguientes deslaves que han sacudido especialmente los municipios de Maijogmai e Ilam, según el último balance de las fuerzas de seguridad.

A los ocho muertos confirmados en Maijogmai y a los seis muertos en Ilam se suman dos fallecidos en Deumai, tres en Mangsebung y una en el municipio rural de Khapkhukpung, ha confirmado el jefe policial local, Shailendra Thapa, en un comunicado recogido por Nepal News.

Otras dos personas que resultaron heridas en un segundo deslizamiento de tierra en el municipio de Ilam fueron trasladadas a Biratnagar para recibir tratamiento en un helicóptero militar.

