Lluvias torrenciales y corrimientos de tierra dejan al menos 49 muertos en Nepal durante el fin de semana
MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -
Al menos 49 personas han muerto y once se encuentran desaparecidas este fin de semana en el este de Nepal como consecuencia de las lluvias torrenciales y los consiguientes deslaves que han sacudido especialmente los municipios de Maijogmai e Ilam, según el último balance de las fuerzas de seguridad.
A los 37 muertos confirmados en Ilam y los ocho muertos confirmados en Maijogmai se suman dos fallecidos en Deumai, tres en Mangsebung y una en el municipio rural de Khapkhukpung, ha confirmado el jefe policial local, Shailendra Thapa, en un comunicado recogido por Nepal News.
En Ilam hay constancia de la existencia de cinco de estos once desaparecidos. Otras dos personas que resultaron heridas en un segundo deslizamiento de tierra en el municipio de Ilam fueron trasladadas a Biratnagar para recibir tratamiento en un helicóptero militar.
