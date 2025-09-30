Lluvias y tormentas activan avisos en Baleares, Murcia y C. Valenciana, con precipitaciones máximas de 140 l/m2

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana siguen este martes con avisos por lluvias y tormentas, ya que las precipitaciones serán de hasta 140 litros por metro cuadrado (l/m2) en el caso de las provincias de Valencia y Alicante, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias que estarán en aviso naranja (importante) por precipitaciones y tormentas son Alicante, Valencia, Mallorca e Ibiza y Formentera. Los valores máximos de 140 l/m2 se darán en Valencia y Alicante, mientras que en Ibiza y Formentera habrá precipitaciones acumuladas de 120 l/m2.

El resto de avisos (amarillos) por lluvias y tormentas se darán en Menorca. La AEMET prevé para este martes que se mantenga la inestabilidad en el centro este y en el sudeste peninsulares y en Baleares, bajo la influencia de una vaguada fría en altura. Así, desde primeras horas predominarán en esas zonas cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones con tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes y/o persistentes en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, así como localmente muy fuertes en litorales de Valencia, Alicante, Cartagena, Mallorca y Pitiusas.

Por la tarde se formará abundante nubosidad de evolución en las mitades sur y sudeste, con posibles chubascos dispersos, que serán más probables en el Pirineo oriental y estarán acompañados de tormentas ocasionales en montaña del tercio sudeste. Además, se espera un tiempo estable en el tercio noroeste peninsular, con cielos poco nubosos, además de nubosidad baja matinal en regiones del extremo norte y de alguna llovizna ocasional en el Cantábrico.

En Canarias se prevén cielos nubosos en los nortes, con posibilidad de precipitaciones débiles en las orientales y medianías de las montañosas, así como con intervalos de nubes altas en el resto. Además, se esperan probables nieblas matinales en el Estrecho y regiones de los tercios norte y este peninsulares.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en buena parte la Península y se esperan pocos cambios o un descenso en los archipiélagos e interior sur del Levante. Respecto a las temperaturas mínimas, estarán en descenso o con pocos cambios. Además, se prevén heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo.

Por último, soplarán vientos de componentes norte y este en la Península y Baleares, que serán moderados en el Cantábrico occidental, con posibles intervalos de fuerte en litorales norte de Galicia y con intervalos de fuerte en el área mediterránea oriental. Además, serán flojos y ocasionalmente moderados en el resto. También se prevé cierzo en el Ebro.

En cuanto a Canarias, soplará alisio con posibles intervalos de fuerte en zonas expuestas.