Lluvias y tormentas activan los avisos en 13 provincias, con cuatro en nivel naranja y lluvias de hasta 100 l/m2

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las lluvias y tormentas activan este jueves los avisos en 13 provincias, con cuatro en nivel naranja (importante) y precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán en nivel naranja por tormentas Alicante, Valencia, Región de Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón) e Ibiza y Formentera. Las acumulaciones de lluvia de 100 l/m2 se darán en los litorales norte y sur de Alicante, así como en los litorales norte y sur de Valencia e Ibiza y Formentera.

El resto de provincias con avisos por precipitaciones y tormentas son Castellón, Región de Murcia (Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Barcelona, Tarragona, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Almería, Córdoba, Granada y Jaén.

La AEMET prevé para este jueves una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, y la dana 'Alice' dejará cielos nubosos o cubiertos en las islas y mitad nordeste peninsular. De esta forma, se darán precipitaciones, que serán débiles y dispersas, en el Cantábrico y norte de Galicia, mientras que serán más abundantes y con tormenta en el tercio oriental y oeste de Baleares, donde se esperan fuertes y ocasionalmente con granizo.

Además, es probable alcanzar intensidades muy fuertes o localmente torrenciales, con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y oeste de Baleares. A lo largo del día, los chubascos y tormentas se extenderán a interiores del sur peninsular, también con probabilidad de ser fuertes en el norte de Andalucía y zonas aledañas, sin que se descarte en otros puntos de Baleares y en el sistema Central.

Asimismo, se prevé un predominio de cielos poco nubosos en la mitad suroeste peninsular, con nubosidad de evolución por la tarde principalmente en zonas de montaña. En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto.

También serán probables las nieblas o bancos de niebla matinales y vespertinos en el tercio norte peninsular, así como de forma dispersa en el interior sureste, Baleares, Estrecho y Melilla. Además se prevé calima ligera en altura en Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en Baleares y mitad nordeste peninsular, que serán localmente notables en zonas del interior este y con aumentos en el oeste de Extremadura y Huelva. Respecto a las mínimas, se espera un ascenso en el tercio nordeste, así como un descenso en la mayor parte de la vertiente atlántica. En cuanto al resto, se esperan pocos cambios térmicos.

Por último, soplarán vientos de componentes este y norte en la Península y Baleares.

De este modo, será moderado el poniente rolando a levante en el Estrecho y Alborán, así como la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, el cierzo en el Ebro y el viento del nordeste en la meseta Norte, litorales del sureste peninsular y Cantábrico y en Galicia, con posibles intervalos de fuerte en costas. En el resto se prevén vientos flojos. Además, se espera alisio en Canarias con intervalos fuertes.