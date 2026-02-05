LME impulsa un plan de precios para metales sostenibles

5 feb (Reuters) - La Bolsa de Metales de Londres (LME) anunció el jueves que está cada vez más cerca de lanzar precios oficiales para los metales "sostenibles", producidos según estándares medioambientales y sociales más estrictos, y ha puesto en marcha una nueva página web, LME Insight, junto con su empresa asociada Commodity Pricing and Analysis Limited.

LME Insight publicará noticias sobre el mercado de los metales, datos sobre precios y detalles de la metodología usada para calcular las primas de los metales sostenibles.

CPAL ha nombrado a Bashar Mohamadieh director general y pronto se le unirán equipos encargados de la información sobre precios, así como de la gobernanza y el cumplimiento, según ha informado la LME.

"La metodología de fijación de precios de las primas de los metales sostenibles se aplicará a las marcas que cotizan en la LME y que cumplen unos umbrales de sostenibilidad mejorados y verificables, cuya evidencia se divulgará en el pasaporte de la LME", dijo la bolsa en un comunicado.

(Reporte de Sarah Qureshi en Bangalore, edición en español de Javier López de Lérida)