Lmeweek-chilena codelco espera que la demanda por cobre de china sea resistente

Por Pratima Desai y Clara Denina

LONDRES, 24 oct (Reuters) - La chilena Codelco, la mayor minera de cobre del mundo, espera que la demanda por cobre en China, el principal consumidor, sea resistente, a pesar de la ralentización del crecimiento económico, dijo su presidente Máximo Pacheco a Reuters.

China compra cerca de la mitad de la producci√≥n de Codelco y tambi√©n representa cerca de la misma proporci√≥n del consumo mundial de cobre, que los analistas estiman que ser√° de alrededor de 25 millones de toneladas este a√Īo.

Pacheco dijo que ten√≠a "mucha confianza en la econom√≠a de China", y a√Īadi√≥ que el resto de la producci√≥n de Codelco iba a Europa, otros pa√≠ses asi√°ticos y Sudam√©rica.

Los confinamientos por el COVID, una prolongada caída de la actividad inmobiliaria y la recesión mundial han limitado el crecimiento de China.

Sobre la consulta de la Bolsa de Metales de Londres a la industria metal√ļrgica respecto de una posible prohibici√≥n de negociaci√≥n y almacenamiento de aluminio, el cobre y el n√≠quel en su sistema, Pacheco dijo que Codelco no se involucrar√≠a.

Occidente ha impuesto sanciones a las empresas energ√©ticas rusas despu√©s de que Mosc√ļ invadi√≥ Ucrania a fines de febrero. No hay sanciones a los productores de metales, pero a algunos compradores les preocupa que el metal ruso no vendido vaya al sistema de la LME porque los productores no pueden colocarlo.

"Seguiremos la discusi√≥n, pero no somos parte de la decisi√≥n", dijo Pacheco, sin dar m√°s detalles sobre por qu√© la empresa no tomar√≠a una posici√≥n. (Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)

