Lo Celso da el triunfo al Betis ante Alavés en el estreno en La Cartuja

Con un gol del argentino Giovani Lo Celso al cuarto de hora, el Betis se impuso 1-0 al Alavés, este viernes en el partido que abrió la 2ª jornada de la Liga española.

Con 4 puntos, el equipo verdiblanco se pone líder provisional, aunque a la espera del resto de duelos del fin de semana, que a buen seguro le harán descender posiciones en la tabla.

El partido supuso el estreno del Betis en el Estadio de La Cartuja, un recinto que en años anteriores acogió principalmente partidos de la selección española y finales de la Copa del Rey.

Los verdiblancos jugarán allí esta temporada y la próxima, cuando menos, hasta que termine la importante renovación de su estadio habitual, el Benito Villamarín.

El recinto de La Cartuja está acondicionado para estos años como feudo bético, sin la pista de atletismo que fue su seña de identidad para acercar a los aficionados de fútbol a lo que ocurra en el terreno de juego.

“La mejor manera de empezar en este estadio era ganando. Se nota aquí mucho el apoyo de la gente”, declaró Lo Celso después de la victoria.

El Alavés, por contra, se queda con 3 puntos en la clasificación, frenado después de haber comenzado ganando en esta Liga.

La segunda jornada española continúa el sábado con tres partidos.

En ellos, el campeón Barcelona tratará de confirmar en el campo del recién ascendido Levante las buenas sensaciones de su cómoda victoria en la primera jornada en Mallorca, mientras que el Atlético de Madrid, derrotado por el Espanyol en su primer partido, necesita reaccionar ahora como local contra el Elche.

El Real Madrid jugará el domingo, cuando visitará a otras de las caras nuevas del campeonato español, el Oviedo.