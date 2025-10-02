Lo Celso y Buendía guían a Betis y Aston Villa al triunfo en Europa League

Los argentinos Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía fueron protagonistas el jueves en la segunda jornada de la Europa League al guiar al triunfo a sus respectivos equipos, el Betis y el Aston Villa.

En el caso del conjunto español, el triunfo fue por 2 a 0 ante el Ludogorets Razgrad en Bulgaria.

Lo Celso enseñó el camino con su tanto en el minuto 31, con un disparo con rosca desde uno de los extremos del área.

El exjugador del PSG fue también protagonista en la jugada del segundo tanto bético, iniciando el ataque que terminó con un gol en contra precisamente de un jugador sevillano e hincha del Betis desde niño, Francisco Javier Hidalgo "Son" (53'), que milita en el equipo búlgaro.

El Betis, subcampeón de la pasada Conference League, suma ahora 4 unidades en dos jornadas.

"Hemos logrado tres puntos muy importantes porque veníamos de dejar escapar dos puntos en casa ante el Nottingham", destacó el técnico chileno Manuel Pellegrini.

El otro equipo español en esta Europa League, el Celta de Vigo, se recuperó de la derrota de la primera fecha y suma ahora 3 enteros, tras ganar en casa 3-1 al PAOK Salónica.

Celta remontó la ventaja inicial de los griegos con tantos de Iago Aspas (45+1'), Borja Iglesias (53') y Williot Swedberg (70').

En el resto de partidos destacó especialmente el tropiezo de la Roma, uno de los equipos que encabeza la tabla en Italia.

Los romanos perdieron 1 a 0 en su propio estadio ante el Lille francés, que decidió con un tanto del islandés Hakon Haraldsson en el minuto 6.

También tropezó en casa el Nottingham Forest inglés, en su caso 3-2 ante el Midtjylland danés.

El Aston Villa de Inglaterra registró su segunda victoria con un 2 a 0 en el campo del Feyenoord neerlandés, guiado por un primer tanto del argentino Emiliano Buendía.

Por su parte, el Lyon de Francia también encadenó un nuevo triunfo europeo al imponerse por idéntico resultado al Salzburgo austriaco, en su caso con un primer tanto de otro sudamericano, el uruguayo Martín Satriano.

Siete equipos comandan la tabla de la segunda competición europea con un pleno de seis puntos y entre ellos es líder el Dinamo de Zagreb por una mejor diferencia de goles.

La Conference League, el tercer torneo en importancia del fútbol de clubes de la UEFA, disputó el jueves su primera jornada.

El Rayo Vallecano de España y el Crystal Palace inglés arrancaron con triunfos por 2 a 0 ante el Skendija macedonio y el Dinamo de Kiev ucraniano, respectivamente.

dr/dga/raa/