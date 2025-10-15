Lo más destacado de los mercados: IAG, Ryanair, Lufthansa, EasyJet, Adidas, Nexi, BMW
Resumen de la actividad de los principales analistas europeos:
** Exane BNP Paribas rebaja Nexi de "sobreponderar" a "neutral", al considerar que el crecimiento de los ingresos netos de la empresa seguirá siendo decepcionante en los próximos 18-24 meses, lo que pesará sobre las acciones
** Jefferies rebaja la recomendación del fabricante alemán de automóviles de gama alta BMW de "comprar" a "mantener", afirmando que el riesgo/remuneración del sector se ha desplazado hacia su rival Mercedes-Benz, que mantiene en "mantener"
INICIACIONES Y REANUDACIONES
** Morgan Stanley inicia la cobertura de IAG con la recomendación de "sobreponderar" y la nombra como su mejor opción, diciendo que el propietario de British Airways se beneficia de la capacidad disciplinada en rutas rentables de larga distancia
** El bróker también inicia la cobertura de la aerolínea de bajo coste Ryanair
con "sobreponderar", mientras espera que la compañía amplíe su ventaja de costes unitarios frente a sus homólogas, lo que le permitiría estimular la demanda con tarifas más bajas y mantener al mismo tiempo un crecimiento superior al del mercado
** MS inicia la cobertura de Lufthansa y EasyJet con la recomendación de "infraponderar", y cita las difíciles perspectivas de la primera y los riesgos para los beneficios de la segunda
** BTIG inicia la cobertura de Adidas con "neutral", y afirma que el entorno operativo mundial, incluidos los aranceles de Estados Unidos, ha resultado difícil para la marca y el negocio
** Peel Hunt inicia la cobertura de Legal & General Group con la recomendación de "añadir", al ver valor a largo plazo en el título, respaldado por una rentabilidad por dividendo del 9%.
