Lo más destacado de los mercados: IAG, Ryanair, Lufthansa, EasyJet, Adidas, Nexi, BMW

Resumen de la actividad de los principales analistas europeos:

** Exane BNP Paribas rebaja Nexi de "sobreponderar" a "neutral", al considerar que el crecimiento de los ingresos netos de la empresa seguirá siendo decepcionante en los próximos 18-24 meses, lo que pesará sobre las acciones

** Jefferies rebaja la recomendación del fabricante alemán de automóviles de gama alta BMW de "comprar" a "mantener", afirmando que el riesgo/remuneración del sector se ha desplazado hacia su rival Mercedes-Benz, que mantiene en "mantener"

INICIACIONES Y REANUDACIONES

** Morgan Stanley inicia la cobertura de IAG con la recomendación de "sobreponderar" y la nombra como su mejor opción, diciendo que el propietario de British Airways se beneficia de la capacidad disciplinada en rutas rentables de larga distancia

** El bróker también inicia la cobertura de la aerolínea de bajo coste Ryanair

con "sobreponderar", mientras espera que la compañía amplíe su ventaja de costes unitarios frente a sus homólogas, lo que le permitiría estimular la demanda con tarifas más bajas y mantener al mismo tiempo un crecimiento superior al del mercado

** MS inicia la cobertura de Lufthansa y EasyJet con la recomendación de "infraponderar", y cita las difíciles perspectivas de la primera y los riesgos para los beneficios de la segunda

** BTIG inicia la cobertura de Adidas con "neutral", y afirma que el entorno operativo mundial, incluidos los aranceles de Estados Unidos, ha resultado difícil para la marca y el negocio

** Peel Hunt inicia la cobertura de Legal & General Group con la recomendación de "añadir", al ver valor a largo plazo en el título, respaldado por una rentabilidad por dividendo del 9%.

