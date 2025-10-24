Lo que hay que saber acerca de las elecciones a la presidencia de Irlanda

LONDRES (AP) — Los votantes en Irlanda acudían a las urnas el viernes para elegir a una de las dos candidatas como su nueva presidenta para los próximos siete años, un cargo principalmente ceremonial en este país de la Unión Europea.

Catherine Connolly, una legisladora independiente de izquierdas que cuenta con el respaldo de Sinn Féin y es conocida por su fuerte posicionamiento contra Israel, está considerada ampliamente como la favorita para convertirse en jefa de Estado. Las últimas encuestas le dan una ventaja significativa con alrededor del 40% de los votos, por delante del 20-25% que recibiría su rival, Heather Humphreys, quien representa al partido de centroderecha Fine Gael.

Son las únicas candidatas al puesto tras el abandono de Jim Gavin, de Fianna Fáil, el partido del primer ministro Micheál Martin, a principios de mes debido a una antigua disputa financiera. Otros aspirantes, incluidos el músico Bob Geldof y el excampeón de artes marciales mixtas Conor McGregor, no lograron apoyos suficientes para la nominación.

La ganadora sucederá a Michael D. Higgins, quien ocupa el cargo desde 2011, tras haber agotado el máximo de dos mandatos. Connolly o Humphreys serán la décima presidenta de Irlanda y la tercera mujer en el puesto.

A continuación, lo que debe saber acerca de la elección:

Partidos de izquierdas respaldan a Connolly

Connolly, una exabogada de 68 años, ha sido legisladora independiente desde 2016. Ha sido criticada por sus opiniones sobre los palestinos y el grupo insurgente Hamás, entre otros temas.

Antes estaba considerada una candidata presidencial poco viable, pero se convirtió en la favorita tras la retirada de Gavin. Pese a su abandono, el nombre del político continúa en la boleta.

En septiembre, el primer ministro criticó unas declaraciones de Connolly en las que calificaba a Hamás como “parte del tejido del pueblo palestino”, diciendo que parecía reacia a condenar las acciones del grupo insurgente en el ataque del 7 de octubre de 2023 al sur de Israel que provocó la guerra de dos años entre Israel y la milicia en Gaza. Más tarde, Connolly afirmó que “condenaba rotundamente” las acciones de Hamás, al tiempo que criticaba a Israel por llevar a cabo lo que, según ella, era un genocidio en la Franja.

Sus oponentes apuntaron que corría el riesgo de distanciar a los aliados de Irlanda después de que advirtiera sobre la creciente “militarización” de la UE. Algunos también han cuestionado su pasado como abogada que representaba a bancos que embargaban viviendas.

Connolly ha obtenido el respaldo de partidos izquierdistas, incluidos el Sinn Féin, el Partido Laborista y los Socialdemócratas.

Esta semana dijo que “será una presidenta absolutamente independiente con una mente independiente”.

En la web de su campaña sostiene que “quiere ser una presidenta para toda la población, especialmente para aquellos que a menudo son excluidos y silenciados”, así como una “voz para la igualdad y la justicia”.

Connolly comenzó su carrera política cuando fue elegida para el Consejo Municipal de Galway en 1999. Cinco años después, se convirtió en la alcaldesa de la ciudad.

Humphreys enfatiza un enfoque de centro

Humphreys, de 64 años, lleva más de una década en el gobierno, donde ha ocupado varios cargos supervisando las áreas de artes y patrimonio, negocios y desarrollo rural.

Fue elegida por primera vez para un cargo local en 2004 y fue diputada en el parlamento entre 2011 y 2024. Ha hecho hincapié en que es una aspirante favorable a los intereses empresariales y a la Unión Europea.

Criada como presbiteriana en el país de mayoría católica, dijo que trabajará por la unidad y para “tender puentes” a las comunidades en Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido y tiene un gran porcentaje de protestantes.

“Soy una persona de centro, como la mayoría de los irlandeses”, afirmó durante el último debate presidencial esta semana.

Mientras Humphreys subrayaba sus años de experiencia en el gobierno, Connolly la criticó por representar “más de lo mismo” y agregó que sus ideas se alineaban con la de los últimos gobiernos.

El cargo

El presidente de Irlanda desempeña un importante papel ceremonial y constitucional y representa al Estado irlandés en el escenario mundial.

Además, nombra al primer ministro, o taoiseach, tras la votación del Parlamento, así como a otros funcionarios del gobierno y jueces siguiendo el consejo del gobierno.

El presidente también firma las leyes aprobadas por los legisladores y puede convocar nuevas elecciones si el primer ministro ya no cuenta con el apoyo de la cámara.

Aunque no tiene poder para influir en leyes o políticas, presidentes anteriores han expresado su opinión acerca de temas importantes. Higgins ha hablado sobre la guerra en Gaza y el gasto de la OTAN, entre otras cosas.

Cuándo se conocerán los resultados

Las urnas cierran a las 10 de la noche del viernes. El conteo comenzará el sábado y es probable que el resultado se conozca para el sábado por la noche.

El nuevo presidente tomará posesión del cargo en una ceremonia en el Castillo de Dublín al día siguiente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.