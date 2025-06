Lo que hay que saber de Ramón Morales Reyes, el hombre acusado falsamente de amenazar a Trump

CHICAGO (AP) — Un hombre que fue acusado falsamente de amenazar la vida del presidente Donald Trump enfrenta un proceso de deportación, incluso después de que las autoridades de Wisconsin señalaron que el inmigrante mexicano fue incriminado, y es víctima de un ataque violento en 2023.

Ramón Morales Reyes apareció bajo los reflectores a nivel nacional la semana pasada, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo acusó de escribir cartas en las que amenazó a Trump.

Funcionarios de la agencia reconocieron discretamente el miércoles que Morales Reyes ya no es sospechoso de esas amenazas. El día anterior, otro hombre fue acusado en Wisconsin por falsificar las cartas. Sin embargo, las publicaciones en redes sociales del gobierno federal en las que se ataca a Morales Reyes como un posible asesino presidencial permanecen en línea.

Los abogados de Morales Reyes aseguran que no representa un peligro para la sociedad, y los activistas creen que es un chivo expiatorio en un entorno cada vez más hostil hacia los inmigrantes. En tanto, las autoridades federales afirman que avanzan con el proceso de deportación en parte porque el hombre de 54 años no tiene permiso legal para vivir en el país.

A continuación, algunas de las cosas que hay que saber sobre el caso.

¿De qué se le acusa?

Morales Reyes emigró desde México en la década de 1980, según su abogado. Está casado, tiene tres hijos que son ciudadanos estadounidenses, y trabaja como lavaplatos en Milwaukee.

Agentes federales de inmigración lo detuvieron el mes pasado después de que dejó a su hija en la escuela.

Días después, Noem difundió su fotografía en las redes sociales, junto con un extracto de una carta que supuestamente escribió en inglés en la que pedía que se le disparara a Trump durante un evento público. La Casa Blanca y los partidarios de Trump califican su detención como un éxito de las agresivas restricciones gubernamentales en materia de inmigración.

Pero los detalles se desmoronaron rápidamente, incluido el hecho de que Morales Reyes no habla bien inglés y no sabe escribir en ese idioma.

El martes, las autoridades en Wisconsin acusaron a Demetric D. Scott de falsificar la carta en un intento por culpar a Morales Reyes, un posible testigo en su contra en un ataque de 2023. Scott está acusado de derribar a Morales Reyes de su bicicleta, herirlo con un cúter y posteriormente llevarse la bicicleta, según los registros judiciales.

De acuerdo con documentos judiciales, agentes policiales escucharon algunas llamadas que hizo Scott en las que habla de las cartas y de un complot para que una persona fuera detenida por las autoridades de inmigración, todo con el objetivo de que se desestimen los cargos de robo a mano armada y agresión agravada.

También admitió ante la policía que escribió las cartas, según los documentos. Scott, quien se encuentra detenido en la cárcel del condado de Milwaukee, está a la espera de juicio, programado para el mes entrante. Debe comparecer el martes ante el tribunal para enfrentar los nuevos cargos, incluidos los de intimidación de testigos y robo de identidad, ambos delitos graves. La defensoría pública del estado no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios. Los abogados de Scott se han negado en ocasiones anteriores a comentar sobre el caso.

¿Cuál es su estatus migratorio?

A principios de este año, Morales Reyes solicitó una visa U, la cual se otorga a personas que están sin permiso legal en el país y que fueron víctimas de algún delito grave. La solicitud estaba pendiente, según sus abogados. Morales Reyes ha permanecido detenido en el Centro de Detención Dodge, en Juneau, a unos 112 kilómetros (70 millas) al norte de Milwaukee. Funcionarios de Seguridad Nacional no han corregido públicamente la información sobre las amenazas al presidente. En cambio, han redoblado sus esfuerzos para perseguir con el caso de inmigración en su contra. Afirman que Morales Reyes ingresó al país ilegalmente al menos nueve veces entre 1998 y 2005, y que tiene antecedentes penales. "Este criminal extranjero ilegal ya no está siendo investigado por amenazas contra el presidente, pero permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de procedimientos de deportación", dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado el miércoles, en el que se refirió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas por sus siglas en inglés. Morales Reyes está acusado de dos incidentes en 1996, según sus abogados. En uno de ellos, fue arrestado por dañar propiedad durante un incidente vehicular en el que se dio a la fuga, pero no se le presentaron cargos penales. En el otro, recibió una multa por alteración del orden público y daño criminal después de una disputa con su esposa. Nadie resultó herido, según su abogado. Los abogados de Morales Reyes señalaron que debería corregirse rápidamente la información sobre las amenazas, ya que su cliente y su familia son objeto de acoso y amenazas. "Este gobierno ha actuado rápidamente al momento de hacer anuncios que creen que se ajustarán bien a su narrativa de que los inmigrantes son peligrosos", dijo el abogado Cain Oulahan.

¿Qué sigue?

Defensores de los derechos de los inmigrantes se han unido en torno a Morales Reyes, incluido un grupo que se manifestó el miércoles a las afueras de un tribunal de inmigración en el centro de Chicago antes de una breve audiencia en el caso de deportación. Muchos de los presentes sostenían una enorme pancarta con la leyenda: "Dejen de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios".

Morales Reyes, vestido con uniforme verde de prisión, compareció en una transmisión en vivo. Habló a través de un intérprete para decir que entendía los cargos en su contra.

Oulahan le dijo a la jueza que esperaba una resolución rápida, tomando en cuenta las acusaciones contra Morales Reyes. Su abogado busca que Morales Reyes quede en libertad bajo fianza.

Un abogado del gobierno le dijo a la jueza que no tenía información alguna sobre las acusaciones de amenazas.

La jueza de inmigración Carla Espinoza dijo que se necesitaba más tiempo para revisar los documentos. Fijó otra audiencia para el 10 de junio.

La situación ha sido difícil para Morales Reyes y sus familiares.

"Es un hombre de familia. Esto ha sido sumamente estresante para él", dijo Oulahan. "Está muy preocupado".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.