Lo que hay que saber del rugby sevens en París 2024

Vistazo al rugby sevens en los Juegos Olímpicos

—Antoine Dupont, Francia: El medio scrum de 27 años es uno de los mejores jugadores de rugby del mundo. Este año se ha preparado en el formato condensado de siete jugadores con el objetivo de ganar una medalla de oro olímpica en su tierra natal.

—Portia Woodman-Wickliffe, Nueva Zelanda: Campeona olímpica y máxima anotadora de todos los tiempos en el Mundial Seven Series. Anotó el try número 250 de su carrera durante el Seven de Singapur en mayo. Ganó una medalla de oro en Tokio, compensando la derrota ante Australia en 2016 cuando el rugby de siete jugadores hizo su debut olímpico en Río de Janeiro.

—Ilona Maher, Estados Unidos: Fue una de las estrellas emergentes en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde publicó un video de TikTok mientras vestía un sombrero de pescador rojo, blanco y azul. Maher encabeza la campaña #beastbeautybrains y espera que sus videos difundan mensajes positivos de la imagen corporal y atraigan más atención al deporte.

—Jerry Tuwai, Fiyi: El versátil generador de juego es uno de los grandes en los Sevens. Ha ganado dos medallas de oro olímpicas y un título de la Copa del Mundo de Sevens. En 2020, fue elegido jugador de rugby en modalidad de siete jugadores de la década. Pasó mucho tiempo en el banquillo antes de ser convocado en mayo para su inclusión en el equipo de 15 hombres para París.

—La primera medalla de oro olímpica de Fiyi fue obtenida por el equipo masculino de Rugby Sevens en Río en 2016, cuando el deporte hizo su debut en los Juegos. Fue una recompensa justa para una nación donde este deporte es parte de su sociedad. En los Olímpicos posteriores, el equipo masculino consiguió otro oro. Un tercer título olímpico consecutivo parece remoto, ya que Fiyi no pudo ganar la gira de la Serie Mundial de esta temporada.

—Australia y Nueva Zelanda se han repartido los dos primeros títulos olímpicos en sevens femenino y han luchado por el primer puesto en la Serie Mundial de Sevens este año. Las australianas ganaron el título de este año con una victoria el mes pasado en Madrid, pero la brecha entre ambos países continúa cerrándose. De cerca las sigue un equipo francés que jugará en casa y unas estadounidenses que se llevaron una plata en el prestigioso Seven de Hong Kong en abril.

—El solo hecho de competir en París completará un notable regreso para Raquel Kochhann, quien se recuperó de un cáncer de mama, tratamiento y más de un año y medio marginada de competencia para regresar con Brasil a la Serie Mundial en enero.

El torneo masculino comienza el 24 de julio, dos días antes de la ceremonia oficial de inauguración, y concluye con el partido por la medalla de oro el 27. El torneo femenino se llevará a cabo del 28 al 30 de julio.

Hombres: Fiyi.

Mujeres: Nueva Zelanda.

AP