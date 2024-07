Lo que hay que saber del triatlón de París 2024

En esta foto distribuida por el Ministerio Francés del Deporte, Amelie Oudea-Castera, titular de esa dependencia, intercambia una palmada con Alexis Hanquinquant, campeón paralímpico de triatlón, antes de nadar en el Río Sena de París, el sábado 13 de julio de 2024 (Ministry Of Sport, Olympic And Paraolympic Games via AP)

Ministry Of Sport, Olympic And Paraolympic Games