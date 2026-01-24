Lo que hay que saber sobre el acuerdo para mantener a TikTok en EE. UU

TikTok por fin cerró un acuerdo para que la popular plataforma de videos continúe sus operaciones en Estados Unidos tras años de incertidumbre, pero persisten las interrogantes sobre si la experiencia de los usuarios será distinta y si los cambios realmente abordan las preocupaciones de seguridad en torno a la app

Esto es lo que hay que saber sobre el acuerdo, el cual creó una nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos, luego de que la compañía de la plataforma de videos firmara acuerdos con importantes inversores, incluidos Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX

¿Por qué era necesario el acuerdo?

Después de que amplias mayorías de ambos partidos en el Congreso aprobaran —y el presidente Joe Biden promulgara— una ley que iba a prohibir TikTok en Estados Unidos si no encontraba un nuevo propietario en lugar de ByteDance —una empresa china—, la plataforma estaba a punto de dejar de operar al cumplirse el plazo en enero de 2025. Durante varias horas así ocurrió. Pero en su primer día de vuelta en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en operación mientras su gobierno intentaba alcanzar un acuerdo para la venta de la empresa. Una serie de órdenes extendieron más la fecha límite hasta que dicho acuerdo se alcanzó

No se sabe cómo cambiará la experiencia de TikTok, pero no hay una nueva app

Los usuarios estadounidenses de TikTok pueden seguir usando la misma app, según TikTok. Pero aún no está claro qué verán exactamente en sus feeds una vez que se implemente el cambio

ByteDance licenciará el algoritmo —el ingrediente secreto que impulsa su adictivo feed de video— que alimenta la interfaz estadounidense, y luego será reentrenado con datos de usuarios estadounidenses. El acto de reentrenar la fórmula de recomendación de contenido seguramente generará, cuando menos, cambios sutiles en los feeds personalizados de los usuarios

Cualquier cambio notable en el funcionamiento de una plataforma de redes sociales aumenta el riesgo de que su audiencia se aleje, advirtió Jasmine Enberg, analista de la firma de investigación eMarketer

El comunicado de prensa de TikTok afirma que los creadores estadounidenses aún serán visibles en otras regiones del mundo, y que las empresas mantendrán su alcance global. No obstante, se desconoce actualmente cómo se logrará la interoperabilidad entre Estados Unidos y ByteDance para mantener una experiencia global de TikTok

Reentrenar el algoritmo significa que las tendencias “y lo que predomina en los feeds... se sentirán claramente estadounidenses”, apuntó Kelsey Chickering, analista de Forrester, una compañía de asesoría empresarial centrada en el cliente

“El contenido global aún aparecerá, pero su clasificación cambiará”, agregó. “Esto importa, porque el algoritmo es el corazón de la experiencia adictiva de la app. Así que la pregunta es: ¿Un feed centrado en Estados Unidos potenciará la interacción, o debilitará el prestigio cultural de TikTok?”

Lo que sí se sabe es que existen términos de servicio actualizados

Una de las actualizaciones indica que, si bien los usuarios conservan la propiedad de su contenido, TikTok puede utilizarlo para operar o mejorar la plataforma, sujeto a la configuración

Los estadounidenses menores de 13 años estarán limitados a una “experiencia para menores de 13 años”

Además, los usuarios son responsables de cualquier contenido generado por IA que publiquen, y deben aclarar que fue creado por inteligencia artificial

Los nuevos dueños de TikTok tienen vínculos con Trump

Aunque Larry Ellison ya no dirige Oracle como su director general, el cofundador de la empresa todavía es uno de sus altos ejecutivos y, a la vez, gestiona una fortuna personal estimada en US$225.000 millones. Ellison, de 81 años, ahora podría convertirse en una influyente figura tras bastidores en los medios de comunicación, luego de ayudar a financiar la reciente fusión de Skydance con Paramount —valorada en US$8.000 millones—, un acuerdo impulsado por su hijo David. La relación de Ellison con el gobierno de Trump se remonta al primer mandato del presidente, donde participó en los intentos del gobierno para lograr que ByteDance vendiera TikTok

Estos vínculos han generado preocupación entre algunos usuarios sobre la moderación del contenido y los videos que verán los usuarios estadounidenses en sus feeds

“Si la moderación se inclina hacia alguna postura política o no logra frenar la desinformación, TikTok corre el riesgo de sufrir un éxodo de usuarios a plataformas rivales”, dijo Chickering. “Ya hemos visto eso antes, cuando la transformación de Twitter en X provocó el rechazo de usuarios y anunciantes”

El vicepresidente JD Vance, a quien se le encargó encabezar los empeños de la Casa Blanca para encontrar a un comprador estadounidense para TikTok, participó en las reuniones de negociación y también Trump, según una persona al tanto de dichas reuniones, quien no estaba autorizada a hablar públicamente

En septiembre, cuando funcionarios estadounidenses —incluidos Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos— se reunieron en Madrid con funcionarios chinos, Vance y Trump participaron por teléfono en algunas de las negociaciones y presionaron a China para que llegara a un acuerdo antes del final del viaje, lo cual hizo, según el funcionario

Esto llevó a la orden ejecutiva de Trump de septiembre, la cual le permitió a TikTok continuar sus operaciones en Estados Unidos

El acuerdo no aborda por completo las preocupaciones de seguridad en la ley

Los legisladores expresaron previamente su preocupación respecto a que el gobierno chino pudiera utilizar el algoritmo de TikTok para difundir propaganda o recopilar datos sobre usuarios individuales, un motivo fundamental por el cual el Congreso aprobó un proyecto de ley en 2024 que exige que la empresa se deslinde de su propietario ByteDance, con sede en Beijing

La ley prohíbe “cualquier cooperación con respecto al funcionamiento de un algoritmo de recomendación de contenido” entre ByteDance y un nuevo grupo propietario estadounidense potencial, por lo que no está claro cómo se desarrollará la participación continua de ByteDance en este acuerdo, especialmente dado que licenciarán el algoritmo a la entidad estadounidense

¿Cómo reaccionaron los usuarios y creadores?

Skip Chapman, copropietario de KAFX Body en Manasquan, Nueva Jersey —compañía que fabrica y vende desodorantes naturales—, lanzó su negocio en abril de 2023 en TikTok, cuando la función de comercio electrónico TikTok Shop aún estaba en fase de pruebas. Dijo que principalmente se alegra de que ya puede dejar de preocuparse por la posible prohibición de TikTok, cuya amenaza se cierne sobre su negocio desde hace más de un año. Vende sus productos en su propio sitio web y en Amazon, pero el 80% de sus ventas aún provienen de TikTok Shop, y es la vía principal por la que llega a nuevos clientes

Agregó que se siente cautelosamente optimista de que el acuerdo será beneficioso para TikTok y su tienda, pero le preocupa un poco que los nuevos propietarios le resten importancia al aspecto del comercio electrónico en TikTok

“En los últimos dos años, TikTok realmente apostó por el comercio social (el comercio electrónico directamente en una red social) en vivo y por la capacidad de vender dentro de la plataforma, y como que le han dado prioridad. Y espero que los nuevos propietarios continúen dándole prioridad, y aún más: que añadan más funciones, más beneficios y más oportunidades para mi negocio”, añadió

Vanessa Barreat es propietaria del restaurante mexicano La Vecindad, en Las Vegas, y tiene una página de TikTok para el restaurante, la cual cuenta con más de 100.000 seguidores. La visibilidad en el sitio le ha ayudado a atraer clientes, especialmente de fuera de la ciudad, y a gastar menos en mercadotecnia

Dijo que su mentalidad es de “aguardar y ver” qué pasa respecto al pacto

“Cada vez que hay un cambio o un acuerdo importante, hay incertidumbre, pero no opero desde el miedo”, sostuvo. “TikTok le ha dado poder a muchas voces que históricamente no tenían acceso a plataformas como esta, y ese impacto no desaparece de la noche a la mañana”

——

La periodista de negocios de LA NACION Mae Anderson en Nashville, Tennessee, y Michelle Price en Washington contribuyeron a este despacho