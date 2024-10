Lo que hay que saber sobre el ajuste por costo de vida del Seguro Social en EEUU de este año

NUEVA YORK (AP) — Decenas de millones de adultos mayores estadounidenses verán un aumento en sus prestaciones en enero cuando se agregue un nuevo ajuste por costo de vida a los pagos del Seguro Social.

Con el aumento del 2,5% se pretende ayudar a cubrir los precios más altos de los alimentos, el combustible y otros bienes y servicios. El beneficiario promedio verá un incremento de aproximadamente 50 dólares por mes, según funcionarios de la agencia. Los beneficiarios del Seguro Social recibieron un aumento del 3,2% en sus prestaciones en 2024, y a algunos pensionados les preocupa que el incremento de este año no sea lo suficientemente grande para satisfacer sus necesidades.

El Seguro Social comenzará a notificar por correo a los beneficiarios sobre el nuevo monto de su beneficio a partir de diciembre. Los pagos ajustados para casi 7,5 millones de personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) comenzarán el 31 de diciembre. La SSI proporciona pagos mensuales a adultos y niños que tienen ingresos por debajo de límites financieros específicos y reúnen las condiciones necesarias para recibir prestaciones del Seguro Social.

Esto es lo que debe tener en cuenta:

Aproximadamente 72,5 millones de personas —incluidos jubilados, personas discapacitadas y niños— reciben prestaciones del Seguro Social.

El programa se financia con impuestos sobre la renta sujetos a impuestos sobre la nómina del Seguro Social. El gobierno utiliza los impuestos de las personas en edad de trabajar para pagar prestaciones a personas que ya se han retirado, a personas discapacitadas, a los sobrevivientes de trabajadores que han fallecido y a dependientes de los beneficiarios. En 2025, el impuesto sobre la nómina del Seguro Social se aplicará a los primeros 176.100 dólares de ingresos, un aumento con respecto a los 168.600 de este año.

Si bien el dinero se utiliza para pagar a las personas que actualmente reciben prestaciones, cualquier dinero no utilizado se destina al fondo fiduciario del Seguro Social. Parte del dinero en el fideicomiso, junto con las contribuciones al Seguro Social de las personas en la fuerza laboral, paga las prestaciones futuras.

Para determinar qué cantidad de Seguro Social recibirá usted, el gobierno calcula un porcentaje de los salarios más altos de sus 35 años de mayores ingresos, y toma en consideración el momento en que usted decide comenzar a recibir las prestaciones.

El ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) se calcula de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales, pero hay quienes piden se use un índice diferente —uno que mida los cambios de precios en función de los patrones de gasto de las personas mayores—, como los costos de atención médica, de alimentos y de medicinas.

El aumento menor para 2025 se debe a que la inflación está desacelerándose. Eso significa que los precios no aumentan tan rápido como en el apogeo de la pandemia de COVID-19. Los beneficiarios obtuvieron un incremento de prestaciones históricamente alto del 8,7% en 2023 debido a una inflación récord.

Desde hace tiempo se han pronosticado problemas futuros con el fondo, en gran parte debido a los cambios demográficos. A medida que disminuyen las tasas de natalidad, menos personas se convierten en trabajadores, lo que resulta en menos pagos de impuestos sobre la nómina. Mientras tanto, más personas de la generación de la posguerra están pensionándose y cobrando su Seguro Social.

El informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare publicado en mayo refirió que el fondo fiduciario del programa no podrá pagar las prestaciones completas a partir de 2035. Si el fondo fiduciario se agota, el gobierno sólo podrá pagar el 83% de las prestaciones programadas, según el informe.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la educación financiera. La fundación independiente es autónoma de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

