Lo que hay que saber sobre el luge en los Juegos Olímpicos de invierno

Nadie sabe con certeza cuándo comenzó el luge —la palabra francesa para trineo. Y es que nadie seguramente tomó nota de la primera vez que alguien se deslizó cuesta abajo con los pies por delante.

Algunos dicen que fue en el siglo XV, con evidencia de que hubo carreras en Noruega alrededor de esa época. La Federación de Luge de Estados Unidos cree que el deporte podría datar de alrededor del año 800 a.C., citando investigaciones según las cuales los vikingos usaban trineos con dos patines, similares a los que los niños han tenido durante décadas.

El deporte, al menos como lo conocemos ahora, comenzó a despegar en 1964. Se trata de velocidad, competidores apoyados sobre sus espaldas que avanzan con los pies por delante y alcanzan más de 137 kph en algunas de las pistas que se utilizan en todo el mundo hoy en día.

Esto es lo que hay que saber de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno.

De qué se trata

El luge en el programa olímpico presenta competiciones individuales masculinas y femeninas, dobles en ambas ramas, junto con un relevo por equipos que incluye un participante de cada disciplina. Los deportistas se impulsan sujetando las manivelas para comenzar su carrera, luego clavan en el hielo las puntas de los dedos —usando guantes con pequeñas púas— para ayudar a generar más velocidad antes de acomodarse en el trineo para el descenso por el canal. Usan sus cuerpos (manos, piernas, peso) para hacer ajustes menores en la dirección. No hay frenos, por lo que los atletas levantan la parte delantera del trineo y usan los pies para reducir la velocidad a medida que la pista se inclina hacia arriba.

A quién observar

La respuesta fácil solía ser “los alemanes”, pero la competencia está más abierta en estos días. Alemania todavía tiene estrellas como el campeón mundial masculino en ediciones consecutivas Max Langenhan, el legendario Felix Loch y la monarca mundial femenina Julia Taubitz. Pero la anfitriona Italia (liderada por Dominik Fischnaller) debería ser fuerte, Austria está cargada de talento (especialmente Madeleine Egle en individuales femeninos, Selina Egle y Lara Kipp en dobles femeninos, y Thomas Steu y Wolfgang Kindl en dobles masculinos) y los estadounidenses (incluyendo a Summer Britcher, Ashley Farquharson y Emily Fischnaller en individuales femeninos) tienen una serie de aspirantes legítimos a medallas. Los dobles femeninos están en el programa olímpico por primera vez este invierno.

Sedes y fechas

La competencia se llevará a cabo del 7 al 12 de febrero en el Centro de Deslizamiento de Cortina.

Momentos memorables

Estados Unidos ha ganado seis medallas olímpicas, pero ninguna de ellas de oro: tres de plata y tres de bronce. Hubo un empate por el oro en los Juegos Olímpicos de 1972 en dobles masculinos, cuando los italianos Paul Hildgartner y Walter Plaikner tuvieron el mismo tiempo que los alemanes orientales Horst Hörnlein y Reinhard Bredow. El cronometraje oficial se extendió a milésimas de segundo después de esa carrera, en lugar de centésimas como en muchos deportes.

Datos curiosos

Milán-Cortina podría ser como una nueva casa para Emily Fischnaller; la veterana deportista de Estados Unidos que ha competido bajo el nombre de Emily Sweeney hasta esta temporada. Se casó con el astro italiano Dominik Fischnaller en 2025 y la pareja tiene una casa a poca distancia en coche de la pista de Cortina... Los Tobis —las estrellas alemanas de dobles Tobias Wendl y Tobias Arlt— tienen la oportunidad de romper un empate con la gran alemana retirada Natalie Geisenberger como los lugers olímpicos más condecorados de la historia. Wendl y Arlt tienen seis oros, igualando el total de Geisenberger, quien acumuló siete medallas en total, una más que los Tobis. Para dar una idea del dominio de Alemania en el luge, hay que considerar esto: Alemania tiene 22 medallas de oro, la mayor cantidad de cualquier nación. ¿El segundo en esa lista? Sería Alemania Oriental, que no ha existido desde 1990, con 13 oros.

___

AP Olympics: https://apnews.com/hub/milan-cortina-2026-winter-olympics